¿Qué alcaldes de la provincia de Sevilla tuvieron los peores sueldos en 2016?

Saber cuánto cobra un alcalde era harto complicado, pero todo cambió gracias al portal de transparencia que puso en marcha el Gobierno de España a través del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Hace poco se dieron a conocer en un informe los datos del 2016 y la cantidad percibida por los alcaldes de la provincia de Sevilla, con los que se han podido extraer quçe alcaldes ganaron más y menos trabajando en sus Ayuntamientos. En algunos casos las cantidades no van directamente relacionadas con el número de habitantes del municipio y sorprende ver localidades que no superan los cuatro mil habitantes y, sin embargo, sus ediles llegan a cobrar 40.000 euros anuales.

Hay que precisar que las cantidades consignadas incluyen tanto las retribuciones propiamente dichas como las cantidades percibidas en concepto de asistencias a las reuniones de la corporación. Únicamente estarían excluidas las cantidades que tengan por objeto la compensación de un gasto efectivamente realizado, como dietas de viaje u otros análogos.

Liderando el ranking de los alcaldes que menos ganan se encuentra José María Rodríguez Fernández (PSOE), de La Puebla de los Infantes. Se dedica en exclusiva a su localidad y su sueldo anual es de 12.049,99 euros. Es el edil que menos gana en toda la provincia de Sevilla (de los 68 municipios que han presentado sus cuentas ) en un municipio de 3.071 habitantes, según los datos relativos al ejercicio 2016 a través de la Ley de Transparencia a los que ha accedido ABC Sevilla.

El segundo lugar del ranking lo ocupa el alcalde de Burguillos, Valentín López Fernández (PSOE), con un salario anual de 15.600 euros. Del mismo modo que su homólogo, se dedica en exclusiva para su municipio, que cuenta con 6.449 habitantes. A partir de los dos primeros comienzan a verse las primeras variaciones con respecto a los sueldos percibidos y al número de habitantes de la localidad en el año 2016.

El alcalde de Izquierda Unida (IU) que lidera el Consistorio de Peñaflor, José Ruiz, percibe anualmente por sus servicios 19.600 euros con dedicación exclusiva. Con él comienzan las primeras diferencias de sueldos en la provincia si se compara con su homólogo en la alcaldía de La Puebla de los Infantes. Los 626 habitantes que separan a cada localidad se ven reflejados en el salario de Ruiz, que gana 7.551 euros más al año.

El municipio de Gilena no llega a los cuatro mil habitantes, para ser exactos cuenta con 3.825. Actualmente su alcaldía la dirige Emilio José Gordillo (IU) y su sueldo anual es de 19.984,80 euros con dedicación exclusiva.

La barrera de los 20.000 euros la rompe la alcaldesa de El Coronil, Maribel Gómez. Su pueblo cuenta con 4.855 habitantes y ella percibe anualmente 20.303,35 euros. Llegó a su puesto actual tras la unión del Colectivo Unidad de los Trabajadores (CUT) y Podemos con el que nació el grupo de Ganemos.

La sexta plaza del ranking de los alcaldes que menos perciben por su trabajo en exclusividad para sus Ayuntamientos la ocupa Fernando Soriano Gómez, de Izquierda Unida. Con un sueldo de 23.875 euros anuales se diferencia con respecto a los anteriores porque su localidad tiene 10.330 habitantes.

La socialista Áurea Borrego es la máxima autoridad en el Consistorio de Huévar del Aljarafe. Se dedica en exclusiva a su puesto y por ello cobra anualmente 24.000,96 euros. Se puede destacar en su caso que su municipio cuenta con 2.836 habitantes nada más, pero no por ello gana menos que sus homólogos en otras alcaldías donde manejan más población.

El que fuera minero durante años en Aznalcóllar y actual alcalde de la localidad, Juan José Fernández (IU), se mete en el ranking de los que menos ganan con un sueldo anual de 24.150,16 euros con dedicación exclusiva. Su municipio cuenta con 6.148 ciudadanos a los que rinde cuentas todos los meses con sus funciones en la alcaldía.

El alcalde de Paradas, Rafael Cobano Navarrete (IU), obtiene anualmente como salario 24.368,01 euros por sus funciones en exclusiva para su municipio, el cual cuenta con 6.991 euros. Entra dentro de los parámetros de sueldo y habitantes del municipio.

Cerrando el ranking de los alcaldes que menos perciben en sus funciones en exclusividad para sus Ayuntamientos se encuentra Raúl Castilla, de Sanlúcar la Mayor. Su sueldo es de 25.200 euros para un municipio que cuenta con 13.539 ciudadanos.

Lejos de todos estos alcaldes está el socialista y dirigente de El Pedroso, Juan Manuel Alejo Gala. Su sueldo en 2016 fue de 39.999,96 euros y su municipio cuenta con tan sólo 2.074 habitantes, según se registró en el mismo año. Un claro ejemplo de la diferencia que hay entre lo que ganan al año algunos dirigentes con respecto a otros.

Las localidades que no enviaron la información

Es importante señalar que el Ministerio de Hacienda no cuenta con datos de algunos municipios de la provincia de Sevilla. Se pueden destacar algunos como Alcalá de Guadaíra, Estepa, Lebrija o Utrera. Aunque no son los únicos porque en total hay 25 localidades que no han dado a conocer a tiempo el salario de sus alcaldes, aunque eso no quiere decir que no los manden próximamente.