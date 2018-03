El Cuervo de Sevilla Los padres de alumnos del Ana Josefa Mateos de El Cuervo exigen arreglos inmediatos Las lluvias han vuelto a evidenciar el mal estado de la montera del patio interior del colegio

Cansados de esperar el inicio de las obras para el arreglo de las deficiencias que presenta el Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Ana Josefa Mateos Gómez de El Cuervo de Sevilla, los padres de los 222 escolares matriculados han vuelto a impedir este lunes que sus hijos acudan a clase. Secundando la decisión adoptada en la asamblea de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) celebrada el pasado viernes, los escolares de nuevo no han entrado en el colegio sumando así tres días lectivos consecutivos sin acudir después de que el jueves se quedaron fuera del centro, por decisión particular de cada familia, 197 escolares del total de matriculados ante el temor de que el temporal de lluvia y viento acabara por dañar aún más la montera del patio interior, muy afectada por goteras y grietas. El viernes, ante la persistencia del temporal, las ausencias sumaron 188 alumnos.

En la asamblea, los padres estuvieron de acuerdo en exigir a la administración local un plan de seguridad para el colegio que contemple la instalación de mallas y otras medidas que eviten el peligro que implica el mal estado de la montera del patio interior. La AMPA espera que esta decisión sea una de las que se adopten en la reunión prevista entre representantes del Ayuntamiento de El Cuervo y de la delegación territorial de la Consejería de Educación.

Hasta que las dos administraciones públicas no comuniquen un calendario concreto para las necesarias obras de arreglo, los padres mantendrán las concentraciones a las puertas del centro educativo que iniciaron el martes 27 de febrero y el retraso de 15 minutos en la hora entrada de los escolares al colegio. Si en esta semana no reciben una respuesta adecuada a sus exigencias, las concentraciones continuarán y el retraso en la hora de entrada de los alumnos seguirá aumentando en 15 minutos más cada semana.

La situación ha pasado a ser más grave con el inicio de las lluvias cuando comenzaron las filtraciones de agua desde la montera, teniendo que colocarse desde el primer momento cubos para recoger el agua que se filtra y delimitar con bancos el área afectada del patio interior del colegio. Los cubos y los bancos aún permanecen instalados en el patio para evitar que se encharque y para que los escolares no se acerquen a la zona.

La protesta se repite

No es la primera vez en lo que va de año que los alumnos del Ana Josefa Mateos Gómez no entran en el colegio. El pasado 11 de enero, sobre las 11.30 horas, se produjo la caída de unos dos metros cuadrados del techo de escayola del aula de Música, lo que también afectó a los falsos techos de las aulas de Infantil colindantes. El aula accidentada se encontraba vacía al estar alumnos y maestros en tiempo de recreo. Un día después y durante cinco jornadas lectivas consecutivas, los alumnos no acudieron a clase y mantuvieron junto con sus padres concentraciones a primera hora de la mañana a las puertas del centro.

Las protestas provocaron la visita de la delegada territorial de la Consejería de Educación, Francisca Aparicio, que se comprometió a arreglar todas las deficiencias estructurales que presenta el edificio como la montera, «por vía de emergencia», la escalera central, la instalación eléctrica, las barreras arquitectónicas, los aseos y las aulas de tres y cinco años contiguas a la accidentada.

Todas la deficiencias a subsanar fueron recogidas en un informe técnico elaborado por la Agencia Pública Andaluza de Educación de la consejería que ha hecho llegar a la AMPA el Ayuntamiento de El Cuervo. Los padres denuncian que «a día de hoy, ni las aulas están habilitadas ni se ha hecho ninguna reparación de urgencia en las mismas ni en la montera de nuestro centro». La AMPA reconoce que el informe indica que el edificio «no presenta ningún daño estructural, sin embargo, sí indica la sustitución de las planchas de policarbonato de la montera, además del cambio de los techos de las aulas de Infantil».

El retraso en la eliminación de los falsos techos de las dos aulas afectadas tras el derrumbe del 11 de enero provoca que en estos momentos estén inhabilitadas para acoger a alumnos durante las clases, con lo que los escolares de tres y cinco años han tenido que ser reubicados.

Pero esta no es una solución efectiva al cien por cien, ya que las aulas donde están los escolares pequeños no disponen de aseos acondicionados obligando a que un maestro de la plantilla del Ana Josefa Mateos Gómez tenga que dedicarse a llevar a los baños adecuados a estos alumnos de tres y cinco años, «es decir, que el colegio se queda con un docente menos», puntualiza la portavoz de la AMPA, Rocío Calvo. Para colmo de males, uno de esos aseos acondicionados se ha estropeado y no se puede utilizar.