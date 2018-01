El Cuervo de Sevilla La AMPA del Ana Josefa Mateos exige seguridad para que los alumnos vuelvan a clase El derrumbe de parte del techo del aula de Música durante el recreo del jueves ha llevado a la protesta de madres, padres y alumnos

ALEJANDRO HERNÁNDEZ

Los 220 alumnos del colegio público Ana Josefa Mateos de El Cuervo de Sevilla no han entrado este viernes a clase en protesta por la situación de riesgo que presenta el edificio. La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) El Gamo, nombre popular por el que se conoce el centro, han tomado esta medida de presión y han mantenido una concentración a las puertas del colegio, junto con sus hijos, tras la caída de unos dos metros cuadrado del techo de escayola del aula de Música durante el recreo del jueves, sobre las 11.30 horas, cuando afortunadamente el aula se encontraba vacía. Las madres y padres de alumnos han anunciado que mantendrán la presión y el lunes próximo tampoco acudirán sus hijos a clase.

«Estamos hartos. Esto no puede ser. No nos vamos a mover hasta que no se nos garantice que nuestro hijos no corren riesgo cada vez que entran por la puerta de este colegio», manifestaba indignada la representante de la AMPA El Gamo Rocío Calvo mientras que a las puertas del centro de Educación Infantil y Primaria colgaban pancartas con lemas tan contundentes como «Esto es una vergüenza», «Se nos cae el colegio. No más mentiras» o «Techos, montera. Urgente».

Hueco en el techo tras el derrumbe - A. H.

La asociación exige «garantías por escrito o que se nos certifique que este colegio es seguro, que nuestro hijos dentro de este centro están seguros». El colegio Ana Josefa Mateos lleva treinta años prestando servicio «y en ese tiempo no se ha hecho nada», aseguraba Francisco García, uno de los padres de alumnos. A lo que Dolores Romero, otra madre de alumno, recordaba que «este colegio tiene problemas desde 2006. Ya entonces se cayó un techo y hace un par de años, una lámpara de un aula». Otra de las madres concentradas, Isabel María Dorantes, calificó la situación de dramática y puntualizó que el aula de Música accidentada «es una espacio muy usado por todos los alumnos del centro», insistiendo en que «necesitamos una instalación nueva de los techos porque se está filtrado el agua y, como esto siga así, un día va a ocurrir una desgracia»

Durante la concentración, el alcalde de El Cuervo de Sevilla, Francisco Cordero (IU), ha señalado que «si bien las competencias en materia de mantenimiento corresponden al Ayuntamiento, las deficiencias que han provocado el derrumbe del techo tienen un fondo mayor de infraestructura y en este ámbito es la Junta de Andalucía quien debe solucionar los problemas». Una solución que, en palabras de Cordero, «sigue sin darse a pesar de ser muchas las solicitudes realizas por registro» ante la Delegación Territorial de la Consejería de Educación y su titular Francisca Aparicio.

El alcalde destacó que se han notificado a la consejería «todas las deficiencias estructurales existentes», algunas muy graves, no solo en el colegio afectado por el derrumbe sino también en los otros dos colegios públicos de El Cuervo y en el único instituto de Educación Secundaria de la localidad. Francisco Cordero añadió que «desde esta misma mañana los técnicos del ayuntamiento están realizando catas de valoración del techo derruido para emitir un informe que se trasladará a la delegación, además de tener a cuatro operarios trabajando para restaurar el techo y restablecer la normalidad de las clases».

El delegado municipal, Francisco Linares, también presente en la concentración, subrayó que los problemas en el Ana Josefa Mateos se dilatan en el tiempo, ya que «desde la anterior legislatura y el inicio de la actual, se viene exigiendo y reivindicando a la delegación que acometa las obras urgentes, como el cambio de la montera gravemente afectada que tiene más de veinticinco años, entre otras deficiencias». Linares ha recalcado que «en El Cuervo nos sentimos desatendidos y hartos al ver que no se nos presta atención, mientras que vemos en pueblos de la comarca como Lebrija o Las Cabezas de San Juan que se vienen subvencionando por parte de la Junta actividades y obras en los colegios y que, a pesar de las charlas mantenidas con la delegada provincial y la Agencia Pública de Educación y su compromiso con solucionar los problemas, ha pasado el tiempo y no hay nada hecho».

Se da la circunstancia de que en el pasado mes de noviembre, técnicos de la Delegación Territorial de Educación y de la Agencia Pública de Educación visitaron los cuatro centros educativos de El Cuervo para valorar las deficiencias de las infraestructuras y analizar la urgencia y los riesgos. En esa misma visita analizaron las necesidades urgentes del colegio El Pinar como la instalación de un ascensor y la reducción de barreras arquitectónicas y de accesibilidad; las del Ana Josefa Mateos centradas en la obra de cambio de la montera y la rehabilitación de parte de la estructura del centro, añadiendo ahora el problema del derrumbamiento del aula; y las prioridades del colegio Antonio Gala y el instituto Laguna de Tollón en sus muros perimetrales además de las barreras arquitectónicas que dificultan la accesibilidad.

Las visitas se produjeron después de que todos los grupos políticos del pleno municipal de El Cuervo -IU, PSOE y PP- junto con las diferentes AMPA amenazaran con iniciar movilizaciones si no se tomaban las medidas adecuadas para subsanar las deficiencias estructurales que presentan los centros educativos públicos cuerveños.