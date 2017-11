PARADAS Artesanía nazarí en el siglo XXI Un escayolista de Paradas es de los pocos artesanos que trabajan este arte construyendo y restaurando obras

CARMEN GONZALEZ

José Manuel Saucedo Ramírez es escayolista desde los 16 años, actividad con la que se gana la vida. En el año 1997 le hicieron una propuesta: construir la decoración de la hoy famosa casa palacio nazarí Carmen de los Arrayanes en Paradas. Debido a que llevaba años con esa inquietud, se tiró a la plaza, y es el constructor de la mayor parte de la artesanía mocárabe y nazarí de esta vivienda. En la actualidad se ha convertido en experto, uno de los pocos especialistas en este trabajo artesanal que queda en España.

«Es un estilo de decoración que desapareció hace más de 6 siglos», asegura este paradense. Trabaja en su taller de la localidad sevillana con una paciencia infinita porque se puede llevar meses y hasta años con el proyecto decorativo de una vivienda. Trabajo que no está pagado.

Y su método no tiene nada aparentemente de extraordinario. El cliente le muestra una fotografía o le trae un dibujo y él lo amplía con una fotocopia en la librería y, a partir de ahí, empieza a trabajar. Su mesa de trabajo está llena de papel para dibujar con escalímetro y piezas hechas a medida que, finalmente, compondrán un techo, columna, bóveda, friso o cualquier otro motivo decorativo. Para que se hagan una idea, ver uno de sus trabajos es inmediatamente recordar cualquiera de los salones de la Alhambra de Granada.

Incluso no hay que ir tan lejos. En Paradas, pueden visitar la casa palacio nazarí Carmen de los Arrayanes, lugar donde ha conseguido hacerse artesano a lo largo de los ocho años que ha durado la obra. Todas las piezas decorativas las ha realizado él, excepto tres paños de un salón, montado por una empresa de Granada. Aunque el trabajo de investigación y diseño fue de su propietario José Luis Romero Núñez.

Y desde entonces no ha parado de hacer este tipo de obras, complicadas, laboriosas, detallistas, únicas. Para ponerse con un proyecto decorativo de estas características emplea no pocos conocimientos matemáticos porque las piezas con distintas formas geométricas tienen que engarzar a la perfección. Desde hace un año trabaja en una casa palacio en Cádiz, a las órdenes del afanado arquitecto y académico Rafael Manzano, restaurador de múltiples monumentos en España — la conservación de los Reales Alcázares de Sevilla— y presidió la comisión de obras del Real Patronato de la Alhambra y el Generalife durante 10 años (1971/1981)

«Rafael (Manzano) me dice que es una pena que este arte se pierda porque nadie lo hace», comenta José Manuel Saucedo. La razón principal es que este trabajo no está pagado con nada. Una pieza puede llevar días de trabajo, entre realizar el patrón y esculpir los detalles sobre escayola siguiendo cada mueca del dibujo. Es todo artesanal. De cada pieza saca un molde porque está siempre creando motivos decorativos nuevos. En su taller de escayolista, entre piezas llenas de polvo, tiene una exposición de partes de estas estructuras que han querido comprarle pero él no vende.

El único trabajo que está dispuesto a hacer es el que queda en techos, paredes o columnas terminado para admirar. «Cualquiera de estas piezas tiene muchas horas de trabajo para que alguien se la lleve, saque el molde y la haga en serie», explica el artesano. De momento está sólo, en el resto de trabajos cuenta con la ayuda de sus dos hijos que se atreven ya con composiciones en techos pero de un estilo más moderno, aunque igualmente impresionantes, inspirados por su padre.

José Manuel Saucedo no está acostumbrado a mostrar su trabajo en internet. Es la primera vez que se presta a contar que ha recuperado un arte de varios siglos. Y recuerda el día que llegó al departamento de Conservación de la Alhambra y sus responsables le dijeron: «Cualquiera de estas piezas es el mejor de los currículum». Por eso quiere mostrar sus trabajos que lo convierten en uno de los pocos artesanos del país que da forma con escayola al estilo mocárabe y nazarí.