SUCESOS Atraco a mano armada en un estanco de Alcalá del Río Un individuo encapuchado y con una pistola se lleva la recaudación del día

SILVIA TUBIO

@latubio SEVILLA 21/12/2017 07:23h Actualizado: 21/12/2017 07:28h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas La peligrosa moda de las pistolas de pega llega a Sevilla

Uno de los tres estancos que hay en la localidad de Alcalá del Río fue el objetivo de una banda de atracadores que actuó este martes por la noche. El asalto se saldó con la sustracción del dinero de la recaudación de ese día, pero no hubo que lamentar daños personales. Sin embargo, el suceso pone de manifiesto cómo las armas, tanto simuladas como de fuego, están cada vez más presentes en los golpes que se cometen en la provincia. En cinco años, entre 2011 y 2016, la Guardia Civilha requisado en el territorio nacional más de 2.200 armas. Muchas de ellas procedían de talleres clandestinos.

El atraco perpetrado el martes es obra de un grupo organizado ya que las cámaras de seguridad del negocio detectaron al menos tres individuos. Uno fue quien entró en el estanco, mientras que otros dos esperaban fuera dentro de un coche con el motor en marcha.

El ladrón que accedió al negocio, situado en la avenida de Andalucía, aprovechó que en ese momento el establecimiento estaba vacío y sólo se encontraba el dependiente detrás del mostrador. Pasaban las ocho de la tarde cuando irrumpió en el local con el rostro cubierto por un pasamontañas y esgrimiendo una pistola.

El dueño del estanco confirmó a ABC que el trabajador no puso resistencia y le entregó el dinero que había en la caja registradora. El dependiente salió ileso aunque ha quedado bastante impactado al haberse amenazado por lo que parecía una pistola.

Las cámaras de seguridad grabaron toda la escena que apenas duró unos segundos. El tiempo que tardó el ladrón en vaciar la caja y salir corriendo. No se detuvo en llevarse otros artículos como cajas de tabaco, que tienen una rápida salida en el mercado negro.

Más armas

La Guardia Civil está investigando los hechos y al cierre de esta edición no se había producido ninguna detención. El estanco asaltado había sido objetivo de los cacos pero hacía años. Tampoco se han registrado, por ahora, otros robos en comercios del sector en esa localidad.

El trabajador que se vio encañonado no pudo precisar si el arma que usaba el ladrón era simulada o no. La capacidad para intimidar es la misma y hasta a un profesional como un funcionario policial le cuesta distinguirlas, sobre todo si media una situación de tensión.

Por este motivo, el uso de las armas simuladas entre los delincuentes comunes se está volviendo algo corriente. Son eficaces, en cuanto que logran paralizar a la víctima, y además se pueden adquirir en cualquier comercio de airsoft (una actividad que consiste en recrear una estrategia militar) o en los portales de comercio de segunda mano online por un precio muy asequible; desde 30 euros en función de la calidad de la réplica. Además, el acceso a estas armas de mentira no está regulado porque no entraña riesgo aparente alguno; por lo que no existe ningún tipo de control sobre su venta ni qué tipo de uso van a tener.