SEVILLA El Ayuntamiento ofrece una cama al sintecho que duerme en la calle desde hace 15 años Oledada de solidaridad en Fuentes de Andalucía para recaudar fondos en beneficio de Antonio Escobar

El Ayuntamiento de Sevilla ha ofrecido a Antonio Escobar Aguilar, un vecino de Fuentes de Andalucía que lleva 15 años durmiendo en la calle, la posibilidad de pernoctar en el centro de baja exigencia Juan Carlos I, que reabrió el pasado 4 de diciembre junto al puente de la Barqueta. Asimismo, el alcalde de Fuentes de Andalucía, Francisco Martínez, se reúne este jueves en contacto con esta persona sin hogar para poner a su disposición los recursos sociales del Ayuntamiento con el fin de que este fontaniego de 71 años no vuelva a dormir en la calle. Además, los vecinos de Fuentes de Andalucía están promoviendo también la recaudación de fondos para ayudar a Antonio Escobar en caso de que las administraciones no le faciliten una residencia o un centro para dormir.

Escobar Aguilar ha relatado a ABC que acabó en la calle mendigando -primero por la zona de la Catedral y hoy en la avenida de Luis de Morales- al no encontrar trabajo en Sevilla. «No bebo ni me drogo. Duermo en la calle porque no tengo más remedio», cuenta este fontaniego, que lleva quince años sin hogar y once meses esperando una pensión no contributiva de la Junta de Andalucía, que dice le están gestionando técnicos del albergue municipal. «Cuando reúno 24 euros voy a dormir a una pensión porque en el albergue municipal hay lista de espera y en las residencias públicas me dicen que tengo que pagar», añade este sevillano, que recientemente ha estado 17 días ingresado en el hospital por una neumonía.

Centro de baja exigencia

Este miércoles, Antonio ha sido atendido en la calle por dos técnicos de la Unidad Municipal de Emergencias Sociales y Exclusión Social (Umies), que le han ofrecido la posibilidad de pernoctar en el centro de baja exigencia Juan Carlos I, que reabrió recientemente con 20 plazas para acoger a personas sin techo previamente «seleccionadas» por su especial grado de deterioro y vulnerabilidad.

Según el Ayuntamiento, en este centro «entran personas directamente derivadas por la Umies que contactan con ellos en las calles y las convencen para que acudan a esas instalaciones junto al puente de la Barqueta. «Allí pueden estar indefinidamente o hasta que se constate que pueden pasar al albergue municipal o a otro de los recursos municipales disponibles para las personas sin hogar», indican las mismas fuentes.

«Por la edad de Antonio Escobar puede estar en el centro Juan Carlos I de forma indefinida hasta que se tramite por parte de los Servicios Sociales Municipales una residencia para personas mayores de la Junta de Andalucía, que sea aceptado en la misma y que además quiera ir por voluntad propia. El que quiera ir es fundamental porque a nadie se puede forzar a ir al albergue municipal, a un residencia o cualquier otro centro».

Antonio Escobar nació hace 71 en Fuentes de Andalucía y trabajó durante años en el campo -M. J. P.

Redes sociales

Rocío Ruiz López, una vecina de Fuentes de Andalucia y madre de dos hijas, así como Paco Conde, oriundo de esa localidad y residente en Sevilla, están promoviendo en un grupo de Facebook con 3.400 seguidores de la localidad la posibilidad de recaudar fondos para ayudar a Antonio. «Nuestra intención es sacarlo de la calle y recaudar dinero al menos para pagarle la pensión hasta que se le busque un centro o residencia», indica Rocío, mientras Paco Conde afirma que está realizando gestiones también entre las hermandades del municipio «para ver cómo le ayudamos. Si se alarga la búsqueda de una solución por parte de las administraciones, el pueblo entero de Fuentes de Andalucía está dispuesto a ayudarle».

Por su parte, Francisco Martínez, alcalde de Fuentes de Andalucía, ha anunciado que hoy jueves visitará a este sintecho para conocer de primera mano su historia y estudiar con técnicos de Servicios Sociales qué recursos pueden usarse para atenderle. «Nos hemos enterado por ABC de la historia de Antonio Escobar y creo que con los recursos municipales que tenemos podemos dar respuesta a su problema al menos durante tres o seis meses, el tiempo en que él podría obtener una pensión no contributiva que le permita vivir dignamente», ha explicado Martínez, quien indica que en Fuentes de Andalucía «no hay una residencia de mayores para dormir pero sí un centro de día. Tenemos además viviendas con alquileres sociales y podemos atender las necesidades alimenticias inmediatas».

En cuanto a la oleada de solidaridad que este caso ha despertado en las redes sociales por parte de fontaniegos, el alcalde de la localidad ha recomendado que «aún no se recauden fondos hasta ver qué recursos sociales del Ayuntamiento podemos poner a disposición de Antonio Escobar».

Cuando Antonio Escobar ha conocido la intención del Ayuntamiento de ayudarle a volver al municipio mostró una emoción contenida, quizá porque le han prometido ayuda muchas veces, a pesar de lo cual lleva casi dos décadas durmiendo en la calle. «Me encantaría volver a Fuentes de Andalucía», dice este sintecho a las puertas de las Navidad.