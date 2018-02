Lebrija COAG amenaza con sacar los tractores a la calle si no hay más agua para el regadío La organización agraria advierte que peligra el empleo en el campo y en la industria de transformación

A pesar de que las previsiones de lluvia se alargan para más allá de una semana y de que los agricultores lebrijanos reciben con alegría estas precipitaciones de finales de invierno, todos son conscientes de que la falta de agua en los embalses de Jaén, Córdoba y Granada, los que abastecen el Canal del Bajo Guadalquivir que riega las explotaciones de las marismas lebrijanas, hace peligrar los cultivos con más rentabilidad como el tomate industrial, que ya se está sembrando, las hortícolas, que también están en período de siembra, y el algodón, para el que se están preparando las tierras de cara a la siembra en abril. Si estos cultivos no salen adelante, el problema se agranda al poner en peligro los empleos generados en el campo y en la industria transformadora, con lo que la economía de las poblaciones de la comarca se resentirán de forma considerable.

Con esta situación y ante el anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) de que la dotación de agua para la campaña de riego no superará los 1.800 metros cúbicos por hectárea, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha advertido que está dispuesta a movilizar a los profesionales del sector y «llevar los tractores a las puertas de la CHG» en protesta por esta escasa dotación. La organización agraria va a solicitar una reunión con el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, al que comunicará las movilizaciones y exigirá medidas que permitan tener agua suficiente para asegurar la viabilidad de sus producciones.

«Es una cantidad totalmente insuficiente para las necesidades de las explotaciones agrícolas de regadío de Lebrija y el Bajo Guadalquivir», indica el secretario general de COAG Lebrija, José Antonio García, ante el anuncio de la confederación, que además cuestiona que se puedan sacar adelante los cultivos. García advierte que «desde COAG tenemos muy claro que no nos vamos a quedar de brazos cruzados» y anuncia que «vamos a esperar que pase este período de lluvias y después plantearemos movilizaciones y llevaremos los tractores hasta la confederación».

En la comisión de desembalses mantenida con carácter informativo el pasado lunes, la CHG aseguró que las reservas de agua acumuladas en la cuenca del Guadalquivir ascienden a 1.600 hectómetros cúbicos, por lo que la estimación de desembalse para la campaña de riego es de 600 hectómetros cúbicos. Con esta cantidad, calcula la organización profesional agraria, «los agricultores del Bajo Guadalquivir solo podrán contar con un máximo de 1.800 metros cúbicos por hectárea, cuando para garantizar buena parte de los cultivos es necesario acercarse a los 3.000 metros cúbicos». En un año normal, la dotación de agua para riego ronda los 6.000 metros cúbicos por hectárea.

Presiones

El secretario local pone en cuestión los datos aportados por la confederación, «dudamos que sean exactos», y apunta que «aquí hay muchas presiones» poniendo como ejemplo a las grandes empresas arroceras «como la de los hermanos Hernández que cotiza en el Ibex 35 y no duda en hablar con quien sea para asegurar dotación suficiente de agua para sus explotaciones de arroz, aunque perjudique a los agricultores del Bajo Guadalquivir». José Antonio García insiste en que «se mete miedo con que no hay agua para que el Bajo Guadalquivir no saque adelante sus cultivos, que son más que rentables si se pueden regar, y se asegura agua suficiente para el arroz».

El representante lebrijano de COAG puntualiza que el arroz se siembra entre abril y mayo «y a los arroceros les viene muy bien que las decisiones definitivas sobre desembalses se tomen en mayo o en junio». García opina que no es correcta ni la distribución de las dotaciones de agua para riego que hace la CHG ni los calendarios de desembalses que plantea.