LORA DEL RÍO Daniel Galván «BasStyler», pasión por los ritmos rotos A sus 27 años, este dj y productor loreño ha creado su propio sello discográfico, desde el que lanza a jóvenes promesas

Lleva el ritmo en las venas. Es loreño, dj y productor de música break beat, algo de lo que se enorgullece, a pesar de que este tipo de música no haya gozado siempre de mucha repercusión.

Este es Daniel Galván Gil, o «BasStyler», como se le conoce en este mundo. Un nombre que representa su esencia. Se traduce como «estilista de bajos», y por eso precisamente eligió ese nombre, porque empezó a producir haciendo sus propios bajos.

A sus 27 años, tiene su propia promotora y sello discográfico, FunkTasty Crew, junto a su socio, Diego Cortés Morón, alias «Seveng», y José Gómez-Millán, desde donde lanzan a jóvenes promesas y le dan notoriedad, llegando al top 5 mundial en Beatport , portal de venta de música, con un «track» editado por su sello, encontrándose éste en el puesto vigésimo de ventas a nivel mundial.

Sus comienzos fueron como los de muchos otros jóvenes. Atraído por este mundo, empezó con doce años a pinchar con un programa en su ordenador. Aprendió de forma autodidacta pero confiesa que «cuando llegué a un límite que no aprendía más, hice unos cursos breves para formarme más».

En octubre de 2014 pinchó por primera vez profesionalmente, y sintió tal locura que supo en ese momento que esto era su pasión. Desde entonces, no ha parado. Ha pinchado en un sinfín de festivales y clubes, los más conocidos 21º aniversario de Animalia, 100% Nacional Spanish Breakbeat Easter y Winter Festival 2018.

En este último, ganaba el premio al mejor productor revelación nacional en marzo de 2017. Fue éste un punto de inflexión en su carrera, ya que según nos cuenta Daniel «a partir de ahí es cuando empecé a pegar fuerte, a escalar, progresar a nivel de producción y ser más conocido por el público».

Algunos de sus temas, «track» como lo conocen ellos, se han colado en el apartado Breaks de la revista especializada en música electrónica «DJ MAG», teniendo además su propio top 10 en enero de este año.

Su trabajo cosechó también buenas críticas en su número de marzo de 2018. «Una gran satisfacción que reconozcan mi trabajo, además esto me ha dado más notoriedad y me ha abierto más puertas», relata con entusiasmo. Asimismo, su música ha estado también en el top 1 y top 15 mundial de ventas en los portales web de venta de música www.Trackitdown.com y www.Beatport.com, respectivamente.

Temas inéditos

A la hora de componer sus temas, Daniel nos cuenta que está siempre investigando para conocer el gusto de la gente, viviendo la experiencia del otro lado, como un aficionado más y que su truco para saber si va a gustar un «track» o no es que «si cuando estoy produciendo me hace bailar continuo con él; si no, lo borro y comienzo de nuevo».

Este joven loreño tiene unos cincuenta «tracks» creados pero no los tiene todos a la venta. «Tengo la estrategia de dejar muchos inéditos para que no conozcan toda mi música y cuando vaya a algún sitio sorprender».

Cuando se hacía este reportaje, estaba recién llegado de Bristol, en Inglaterra, donde ha pinchado para un grupo de jóvenes españoles. Se ha recorrido también toda Andalucía, llevando el nombre de su pueblo siempre por bandera. De hecho, su público más fiel es loreño, que lo sigue y apoya desde sus inicios. No obstante, destaca que su mejor público es el de Huelva y Sevilla.

Actualmente, su faceta de dj es un hobby que compagina con su trabajo, aunque todo su esfuerzo va encaminado a poder dedicarse algún día a esto profesionalmente. El breaks como forma de vida.

Este es su sueño: «Seguir y seguir adelante, ir escalando y llegar a estar entre los grandes de la escena, además de llegar cada día a más gente y dejar huella con mi música», concluye este loreño, un apasionado de estos ritmos rotos que surgieron del funky de los años setenta.