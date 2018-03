Jesús de la Fuensanta de Morón, los Judíos de Alcalá y la velación del Cristo de las Cinco Llagas de Lebrija - ABC

SEMANA SANTA EN LA PROVINCIA Diez momentos de la provincia de Sevilla que no te puedes perder ABC recomienda una particular guía para no perderse un solo detalle de diez cofradías de la provincia que procesionan del Lunes al Sábado Santo