MEDIO AMBIENTE Ecolibros hechos con papel mineral «made in Tocina y Los Rosales» Dos emprendedores apuestan por un material hecho con carbonato cálcico, sin agua, sin cloro y sin talar árboles

LAURA GARRIDO

TOCINA Y LOS ROSALES 27/11/2017 07:10h Actualizado: 27/11/2017 07:10h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Emprendedores y pioneros, así son Sergio Cebolla y Patricia Roldán, fundadores de Sivana ediciones, una empresa ubicada en el municipio de Tocina y Los Rosales que puede presumir de ser la primera y única editorial en España que imprime sus publicaciones en papel mineral, un papel más ecológico que el ecológico.

Las tres características que definen a este tipo de papel compuesto por carbonato cálcico, son que van «sin agua, sin cloro, sin árboles», ya que para su fabricación no se talan árboles, no se utiliza agua y no se vierten ácidos al no usar cloro para blanquearse puesto que su color natural es blanco.

Asimismo, emite la mitad de CO2 en su producción que el papel celulosa, es fotodegradable y reciclable infinitamente, mientras que el papel celulosa sólo puede reciclarse entre seis y nueve veces, según destaca Patricia.

Es además un papel impermeable y lavable, no se mancha con café ni con aceite, es antimoho y más resistente al paso del tiempo ya que no le ataca la humedad ni el ácaro, uno de los grandes enemigos de los libros.

«Disfrutar de un buen libro sin tener la conciencia de que talan árboles ya es posible y son libros para siempre», manifiesta Sergio. A pesar de estas bondades, este material no está explotado en la industria editorial, aunque se está usando mucho para las etiquetas de vino, por ejemplo. Una de las razones por la que quizás no está integrado en las editoriales se deba a su coste, más elevado que el del papel tradicional.

Producto único

Sin embargo, esto lejos de ser un freno para estos emprendedores supuso todo un reto ya que era lo que buscaban, un producto único y diferente a lo que hay en el mercado y que además les permitía ser consecuente con sus propios valores de compromiso y respeto con el medio ambiente.

Es por ello que para potenciar e identificar sus libros en papel mineral han creado recientemente el sello editorial Ecolibro, (www.ecolibros.es) que define a la perfección el concepto «sin agua, sin cloro sin árboles».

Estos dos sevillanos comenzaban este proyecto innovador el pasado mes de abril. Amantes de la lectura y del formato tradicional del libro, buscaban una alternativa para disfrutar de la lectura respetando el medio ambiente, barajaron el papel reciclado pero no les llegaba a convencer y buscando fórmulas más ecológicas encontraron el papel mineral.

En el año 2014, el propio Sergio escribía la obra «Liderando Mi Propio Camino» como trabajo final del Postgrado Oficial en Coaching Ejecutivo y de Organizaciones de la Universidad de Sevilla que cursaba y ante la idea de publicarla nacía Sivana ediciones, que iniciaba su andadura autopublicando este libro el pasado mes de septiembre, el primero publicado en papel mineral.

Se trata de un manual de referencia en el mundo del coaching universitario que integra herramientas y conocimientos con aportaciones innovadoras del propio autor como la arquitectura de creencias o los cinco despertares del ser.

Todo ello hilvanado dentro de una historia de dos adolescentes, Claudia y Carlota, en honor a la hija del autor y una amiga de ésta, que ávidas por conocer y descubrir mundo, descubren un manuscrito antiguo protegido por una Orden que contiene conocimientos ocultos y que dan forma al Método Esencial de Aprendizaje Creador, mediante cuatro fases, cuatro maestros y cuatro viajes.

Según declaraciones del autor, su obra es para todos los públicos ya que recoge herramientas para que uno mismo averigüe que es lo que le impide tener éxito y lograr lo que desea.

Audiolibro

Asimismo, el libro da a conocer los estilos de aprendizaje preferentes, auditivos, visuales y kinestésicos (aprender haciendo), de ahí que se haya publicado también en audiolibro, realizado por la escuela de doblaje de Sevilla, simulando a las antiguas novelas radiadas, lleno de efectos y con una voz para cada personaje, con el fin de hacerlo ameno al oyente.

Lo especial de esta editorial es que pone en práctica los conocimientos y herramientas de su primera obra publicada.

Al ser el primer libro publicado en papel mineral en España se ha enumerado con un código y un certificado de autenticidad. «Para que sepan que su ejemplar es único», destaca Sergio y añade: «Hecho con un material único y un ejemplar único”.

La editorial es online (www.sivanaediciones.es) para llegar al máximo número de personas, pero ya están negociando acuerdos con diferentes puntos de ventas, librerías y distribuidores.

Su objetivo es ser un referente en el mundo editorial a nivel nacional e internacional con el papel mineral, para lo cual en breve ampliarán sede en Madrid.