La entrañable historia de Max, el perro del «gordo» de Navidad que fue abandonado en Los Palacios

La vida de Max, el podenco portugués cruzado que ha enamorado a toda España coprotagonizando el anuncio de la Lotería de Navidad, no ha sido fácil. Con apenas unos días de vida fue separado de su familia y abandonado en una caja de zapatos en la puerta de la Protectora de Animales El Buen Amigo de Los Palacios.

Al poco tiempo fue adoptado por una familia, pero este cambio no tuvo los resultados esperados. Tras pasar unos meses en su nuevo hogar fue devuelto a la protectora.

«La familia que lo acogió lo trajo de vuelta a los pocos meses excusándose en que el perro era tremendamente travieso, hacía muchas trastadas y no se hacían con él», explica Candi Valera, presidenta y fundadora de esta sociedad sin ánimo de lucro. Siendo todavía un cachorro, Max era abandonado por segunda vez. No obstante, el destino le tenía guardado un as en la manga.

Ainhoa Arregui, una amante de los animales que tras el fallecimiento de su mascota decidió volver a contar con la compañía del mejor amigo del hombre. «Me seducía la idea de adoptar más que la de comprar, así ayudaría a un perro abandonado», afirma.

Cuenta esta madrileña que en 2013 quedó prendada de su mirada penetrante y lo adoptó, y que a pesar de que Max tenía algo muy especial, cuando lo vio por primera vez detectó en sus ojos que estaba apagado, taciturno y que sentía que no había encontrado su sitio.

En Madrid siguió haciendo de las suyas. Ainhoa confiesa que cuando llegó a su casa fue una auténtica revolución. «Era muy enérgico y juguetón pero tenía un punto complicado de rebeldía. Estaba sin educar. Si los cachorros suelen hacer trastadas, Max hacía trastada y media».Incluso confiesa que al principio se dijo «Dios, dónde me he metido».

El punto de inflexión en la conducta del perro palaciego tuvo lugar en una cena que había preparado Ainhoa en casa. «Dejé el comedor perfectamente organizado para cuando llegaran los invitados y cuando volví me encontré que se lo había comido casi todo y lo había dejado la mesa hecha un desastre».

A partir de ese momento, la madrileña decidió ponerse muy en serio con Max, y comenzó a probar con él un adiestramiento positivo junto al entrenador Rafael Casado. Los resultados fueron espectaculares, era muy rápido captando las ideas, estaba muy receptivo al aprendizaje.

Desde entonces Max ha encauzado toda su rebeldía desarrollando unas aptitudes más que interesantes. Entre ellas un sorprendente desparpajo ante las cámaras. La madrileña lo vio claro. «A mí siempre me han gustado las películas de animales y vi rápidamente que Max valía para eso».

Y tanto que valía. Tras participar en varios casting, coprotagonizó un anuncio de seguros de automóvil para la televisión inglesa; otro de La Casera, en el que aparece posando con unas gafas negras; ha anunciado los cortes publicitarios en Antena 3 y ha protagonizado un cortometraje. Pero el verdadero espaldarazo a su meteórica carrera como actor canino ha sido el spot publicitario de la Lotería Nacional dirigido por el prestigioso director de cine Alejandro Amenábar.

«Me comentaron que Amenábar estaba buscando por toda España un perro que supiera bostezar y no tenía manera de encontrarlo. Max lo hace perfectamente. Gracias a ello lo eligieron para participar en el anuncio, y la verdad es que se portó muy bien durante los siete días de rodaje».

El anuncio le ha granjeado gran popularidad en televisión y en redes sociales, donde cuenta, incluso, con un perfil muy seguido en Instagram.

Las capacidades de Max no solo tienen una vertiente interpretativa, también ha participado en diferentes proyectos con ancianos y niños que lo están pasando mal con alguna enfermedad y que se benefician de la compañía de animales para superar dichos momentos difíciles. Por ejemplo, ayudó a un niño a recuperarse de su estado vegetativo.

Larregui, consciente de las dificultades que ha padecido el perro a lo largo de su vida y de sus numerosas virtudes, comenzará en breve a escribir el guión que cuente en un corto las peripecias de Max a lo largo de sus intensos cinco años de existencia, las de un perro que pasó de ser estar en la calle en la calle y ser rechazado a ser una estrella de la tele y, lo que es más importante, encontrar un hogar en el sentirse querido y comprendido.

Tres décadas sensibilizado

La de Max es una de las cientos de historias que han sido posibles gracias a la Protectora de Animales El Buen Amigo de Los Palacios. Una sociedad sin ánimo de lucro fundada en 1989 por Candi Valera «ante la imperiosa necesidad de recoger animales abandonados en dicho municipio sevillano».

Actualmente, cuentan con unos doscientos animales y gestionan una media de ochenta adopciones al año. Gracias a labor incansable de Candi y su equipo de voluntarios, perros abandonados gozan ahora de una segunda oportunidad en diferentes puntos de España y en países como Alemania, Inglaterra o Bélgica.