C. G.

HOSPITAL DE OSUNA Inician un encierro y una huelga de hambre para pedir más médicos en la Sierra Sur El alcalde de La Roda de Andalucía, Fidel Romero, y la portavoz de la plataforma Médico 24 horas «Ya» inician movilizaciones para reclamar una mejor asistencia sanitaria

Carmen González

Osuna Actualizado: 04/06/2018 20:37h

La plataforma Médico 24 horas «Ya» ha dado un paso más en las movilizaciones que mantienen desde hace siete años para reivindicar la contratación de más personal sanitario y material en los municipios de la Sierra Sur de Sevilla. La portavoz de esta plataforma, Mari Carmen Romero, y el alcalde de La Roda de Andalucía, Fidel Romero, protagonizan desde ayer un encierro y huelga de hambre indefinida en el hospital de la Merced de Osuna.

La movilización está siendo apoyada por concejales de los ayuntamientos de Pedrera y de Estepa, además de numerosos vecinos de la comarca que se han trasladado a Osuna para dar su apoyo a estas dos personas que permanecerán encerradas en este hospital.

Las reivindicaciones de la plataforma incluyen la incorporación de más profesionales sanitarios y la creación de una nueva zona de salud que atienda las urgencias vitales de los vecinos de la zona con un tiempo de respuesta entre 7 y 13 minutos.

Según la presidenta de la plataforma, el tiempo de espera actualmente en esta zona es de «una a dos horas», lo que afecta a una población de 55.000 habitantes que es «imposible atender desde Estepa, por la distancia y escasez de medios».

Se da la circunstancia de que el alcalde de La Roda ha apoyado todas las concentraciones que esta plataforma ha llevado a cabo en la comarca. Fidel Romero dice que en el tiempo que llevan reclamando la mejora de recursos se han mantenido muchas reuniones, incluso, se ha aprobado en el Parlamento de Andalucía una Proposición no de Ley (PNL), «pero no se hace nada, y no puede haber listas de espera de tantos meses».

Romero asegura que la situación empeora durante los meses de verano debido a las fiestas y a que «hay médicos con contratos precarios, contratados por dos horas, una semana o quince días, con contratos que son una miseria».

Al encierro y la huelga de hambre se sumó en la mañana de ayer una concentración de quince minutos a las puertas del hospital por parte de médicos y enfermeras: «La situación de la falta de personal de Urgencias se agrava durante el verano», dicen.

Así lo explicaba la delegada sindical de CC.OO., Francisca Martín, quien reclamaba «como mínimo, cuatro médicos más y desde la dirección se pretende encima cerrar consultas a pesar de que durante el verano llegará más población por las vacaciones».

Por su parte, el médico de Urgencia, Juan Ramírez, explicaba que hay un solo médico cuando debe haber cuatro. «Si todo sigue igual, vamos a tener que hacer 245 horas al mes. Sale a más de tres guardias a la semana y varios turnos de 12 horas». Y la situación empeora porque «no encuentran médicos debido a la precariedad del tipo de contrato que les ofrecen».

