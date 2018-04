MORÓN DE LA FRONTERA El joven que movilizó a cien vecinos para una película Juan Cádiz estrenará a sus 21 años «Amir», su primer largometraje que ha rodado en Morón de la Frontera

JUAN LUIS MÁRMOL

MORÓN DE LA FRONTERA Actualizado: 01/04/2018 23:27h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

De grabar con amigos en los ratos libres, un corto pequeño, sin mayores pretensiones que «echar un rato divertido», a movilizar a 100 personas, entre actores, técnicos, colaboradores y patrocinadores, apenas han pasado dos o tres años.

Un tiempo que el joven moronense Juan Cádiz ha vivido a un ritmo vertiginoso, con horas y horas de rodaje, de montaje, de estrenos multitudinarios… y todo no ha hecho más que empezar. El próximo 12 de abril, este chico estrenará su primer largometraje, de nombre «Amir», y su tercer gran proyecto audiovisual.

Antes de «Amir» llegó el mediometraje «Penumbra», que salió meses después del estreno de su primer corto, «Edén». Cádiz confirma que hay una evolución clara en la factura de sus trabajos. Y esto es algo que se puede comprobar con facilidad al comparar los trailers de sus obras que pululan por YouTube.

También con las películas, pero para «Amir» hay que esperar un poco más. «Estoy un poco agobiado, pero con mucha ilusión y ganas por que llegue el estreno», afirma Juan en esta entrevista, que tiene lugar entre grabación y grabación. «Siempre me pilla el toro», afirma entre risas, aunque también hay que decir que estos últimos días de lluvia han retrasado la producción.

En cualquier caso, el joven cineasta no duda de que el estreno llegará a tiempo y, además, será un punto importante en su trayectoria, que comenzó hace mucho y casi por accidente. «Cuando tenía diez años, me fui con mi familia a una excursión. Mi padre lo grababa todo y después se ponía a editarlo, a hacer un pequeño montaje», recuerda.

«Yo no sabía nada de cámaras ni de edición ni nada, pero un día mi padre se dejó el ordenador abierto en pleno montaje. Me picó la curiosidad y terminé el vídeo». Lejos de hacer un destrozo, el joven Juan Cádiz descubrió un nuevo hobby que fue creciendo con el paso de los años y que está siendo precursor de un movimiento cinematográfico en Morón de la Frontera.

«Estoy un poco agobiado, pero con mucha ilusión y ganas por que llegue el estreno. Siempre me pilla el toro»

Porque Juan Cádiz no es el único que está rodando. Su amigo Pablo Mora también es otro de los jóvenes que están dando rienda suelta a su creatividad audiovisual. Ambos empezaron juntos, escribiendo el guion de «Edén», el primer corto de Cádiz. Luego se separaron y Mora estrenó otro cortometraje, «Parálisis».

«Cada uno tenemos nuestro propio estilo, nuestra propia forma de contar cosas», afirma Juan, quien espera que el ejemplo de ambos sirva para que la cultura cinematográfica se extienda en la localidad.

«Mientras más seamos, mejor. No entiendo por qué la gente piensa que hay una rivalidad o algo por el estilo. Luego se quejan de que en Morón no se hace nada», se lamenta. De momento es pronto para saber si ese movimiento contagiará a otros jóvenes, pero sí se sabe ya que los apoyos no faltarán.

Porque poner en marcha un proyecto de esta envergadura necesita mucha colaboración, y en ese sentido, Cádiz no para de dar las gracias. «Hay muchos patrocinadores que se han volcado. Los actores no son profesionales, tienen sus trabajos o sus estudios, y sacan tiempo para rodar de forma casi profesional. Y el Ayuntamiento, con Rosi Andújar a la cabeza (delegada de Cultura), ha puesto todo de su parte», relata.

Son las piezas que se han unido para formar esta película, que trata sobre la infancia, el amor y la venganza. «Amir» se estrenará en abril, y será un punto y aparte en la carrera cinematográfica de Cádiz. «Tengo que parar dos años para estudiar y descansar», afirma, aunque también reconoce que no dejará de pensar en la próxima película. El espectáculo debe continuar, así que todos a sus puestos: luces, cámara y… ¡acción!