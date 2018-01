Lebrija Lebrija comienza 2018 con el mismo presupuesto municipal de hace dos años La falta de acuerdo entre PSOE y oposición y la imposibilidad de aprobar el presupuesto en junta de gobierno local llevan a la prórroga

ALEJANDRO HERNÁNDEZ

El Ayuntamiento de Lebrija ha comenzado 2018 con el mismo presupuesto municipal que se aprobó para el ejercicio económico de 2016. Ante la falta de acuerdo entre el equipo de gobierno local (PSOE) y los grupos de la oposición (PP, andalucistas, IU y Ganemos Lebrija Ahora), los socialistas no presentaron ninguna propuesta presupuestaria para 2017 y hasta ahora tampoco para este año.

La propuesta para 2016 fue rechazada en el pleno municipal del 18 de febrero de ese año por toda la oposición, que cuenta con mayoría absoluta, y el gobierno presidido entonces por María José Fernández optó por aprobarla en junta de gobierno acogiéndose a la posibilidad que le daba la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Actualmente ya no existe esta posibilidad, después de la sentencia del Tribunal Constitucional que especifica que «ya no podrá aprobarse por parte de la Junta de Gobierno Local, cuando el pleno de la Corporación Local no alcanzara, en una primera votación, la mayoría necesaria: el presupuesto del ejercicio inmediato siguiente, siempre que previamente exista un presupuesto prorrogado».

Ahora, los socialistas aseguran que en diciembre pasado comenzaron los contactos con la oposición para llegar a un acuerdo para el presupuesto de 2018. «Hemos iniciado los contactos con todos los grupos políticos del pleno y estamos trabajando para alcanzar acuerdos que permitan la aprobación del nuevo presupuesto cuanto antes», señala a ABC de Sevilla el delegado municipal de Hacienda y portavoz del grupo socialista, David Pérez.

Desde el partido que sustenta al gobierno local de Lebrija se considera que es importante que el ayuntamiento cuente con un presupuesto adaptado a las necesidades del municipio, pero valora como «muy positiva» la gestión en 2017 del presupuesto prorrogado de 2016. El responsable de la Hacienda local subraya que «hemos empezado de nuevo para 2018 y esperemos que pronto se llegue al consenso y a un a cuerdo».

El presupuesto general del Ayuntamiento de Lebrija para el ejercicio económico de 2016, por el momento prorrogado para el año en curso, contempla cerca de 22,8 millones de euros en gastos e ingresos. Se trata de unas cuentas equilibradas a las que hay que sumar cerca de un millón de euros del Patronato Municipal de Deportes y casi cuatro millones de la empresa municipal de la vivienda, Inmuvisa.

Por el momento, el gobierno municipal cuenta con la confirmación de que dispondrá para 2018 con cerca de 1,4 millones de euros de los fondos de participación de las entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Patrica), prácticamente lo mismo que en 2016, y algo más de seis millones de euros de la participación en los tributos del Estado.

Si no se llega a acuerdo para 2018 se volverá a prorrogar el presupuesto de hace dos años y el gobierno local irá presentando modificaciones presupuestarias en función de las necesidades económicas que vayan surgiendo a lo largo del año.

Hace dos años, los grupos de la oposición municipal lebrijana presentaron de forma conjunta un decálogo de enmiendas a los presupuestos propuestos por el PSOE en el que se incluía entre otros aspectos la reducción de la partida de publicidad y propaganda de 40.000 a 3.000 euros, la eliminación de la partida de 6.000 euros destinada a UGT y la supresión de los 36.000 euros para el cargo de coordinador de delegaciones. Para 2018 aún no está claro si la oposición volverá a presentar una tabla de enmiendas conjunta, aunque ya sea evidente que el presupuesto ha de ser respaldado por la mayoría del pleno municipal para poder ser ejecutado, donde cuentan con once concejales (cuatro del PP, tres andalucistas, dos de Ganemos y otros dos de IU) frente a los diez socialistas.