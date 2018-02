ÉCIJA La ONCE acoge en una exposición en Écija la mayor colección de cupones Un astigitano acumula en su casa más de 11.000, de los que se exhiben en el Museo Histórico hasta el 15 de febrero unos 1.400

SARA RUANO

El Museo Histórico municipal de Écija acoge hasta el próximo 15 de febrero la mayor y más completa exposición de cupones de la ONCE: la colección privada del ecijano Francisco Javier Escobar.

En la muestra pueden verse más de 1.400 cupones, de lo más de 11.000 que conserva Escobar; muchos de ellos anteriores a la creación de la propia ONCE en 1938 y que pertenecen a las distintas asociaciones, como La Hispalense, el embrión de la organización que celebra este año su 80 aniversario.

Francisco Javier Escobar es natural de Écija, aunque actualmente reside en Córdoba. Maestro de profesión, comenzó a coleccionar cupones de la ONCE a los nueve años con los boletos que le daba su abuelo, después de conocer una colección monográfica dedicada a los juguetes en la Navidad de 1994.

Desde entonces, no ha dejado de ir sumando cupones de todos los sorteos de la ONCE. Su abuelo acudía al hogar del pensionista de Écija a recoger los cupones que jugaban allí y a partir de ahí comenzó una búsqueda que no ha cesado.

Escobar cuenta con todos los cupones de todos los sorteos diarios desde el 1 de enero de 1984, año en el que la ONCE unifica los sorteos —hasta esa fecha provinciales— en uno nacional.

«Me gustaban las ilustraciones, eran muy atractivas para mí y me resultaban didácticas. Acabas aprendiendo un montón de cosas de los cupones de la ONCE», explica Escobar, comisario de la muestra.

Tras la muerte de su abuelo, en el año 2008, creó un blog en que le permitió contactar con otros coleccionistas de cupones para completar su colección. El mayor contacto lo mantiene con Manuel García, de Carlet (Valencia), con el que le une una fuerte amistad y quien ha prometido viajar a Écija para conocer esta muestra.

Tanto Fran como Manuel crearon después los blogs «Coleccionismo ONCE» y «Museo del Cupón» y abrieron un perfil en Facebook para unir a todas las personas que comparten la misma pasión por la colección de los cupones de la ONCE.

En total, la suma de los cupones supera los 11.000. De estos, 1.440 pueden verse en la exposición del Palacio de Benamejí, sede del Museo Histórico.

Los elegidos para ser expuestos, según el propio Escobar, son los que provocan más curiosidad al espectador y los que corresponden a temáticas más significativas, como los de la Expo 92, hermandades o castillos. En su opinión, a través de la evolución de los cupones de la ONCE se puede hacer «una radiografía de la historia de este país».

Fran Escobar tiene una debilidad especial por las series sobre Egiptología en 1987 y 1994, de la historia del tren en España con motivo del 150 aniversario de la primera línea ferroviaria en la península ibérica en los años 1999 y 2000, y reconoce que «prefiero los cupones hasta 2009 porque trataban de temáticas más coleccionables».

La exposición puede visitarse de martes a viernes de 10 a 13.30 horas y de 16.30 a 18.30 horas; los sábados de 10 a 14 horas y de 17.30 a 20 horas; y los domingos, de 10 a 15 horas.