La oposición consigue aprobar la bajada del sueldo de la alcaldesa de Marchena

El pleno del Ayuntamiento de Marchena ha aprobado hoy con los votos a favor de PP, IU y PA, la abstención de Ganemos y los votos en contra del PSOE, la reducción de sueldo a la mitad de la alcaldesa socialista, María del Mar Romero, y que los plenos dejen de celebrarse por la mañana, para pasar a las 19 horas.

Esto se decidía en una sesión celebrada esta mañana, convocada por todos los partidos políticos menos Ganemos. No han estado presente ninguno de los tenientes de alcalde del PSOE y se ha llevado a cabo con la advertencia mediante informes de secretaría de la posible ilegalidad de lo que se estaba aprobando.

Ha sido un concejal de la oposición, el portavoz de Ganemos, Manuel Martínez Gavira, el que ha presidido la sesión plenaria ante la ausencia de la alcaldesa y los tenientes de alcalde que lo han anunciado previamente por escrito, la primera edil no ha asistido debido a que uno de los puntos del día a tratar se refería a su sueldo.

La concejala socialista, Mercedes Abadía, una de las dos ediles del partido presente, dijo que tenía que ser el concejal de más edad el que presidiese la sesión, y recayó en la persona del portavoz de Ganemos.

Antes de la sesión, la secretaria del Ayuntamiento explicó que, aunque hay sentencias contradictorias en este sentido, los concejales que apoyasen los dos puntos del pleno podían incurrir en sanciones administrativas, ya que se dan circunstancias como que las modificaciones que se planteaban tenían que ser propuestas por la alcaldesa, además de llevarse a cabo una reunión de comisión informativa con su preceptivo informe.

En este aspecto, además, la funcionaria apuntó que la modificación requiere de la mayoría absoluta de los concejales del Ayuntamiento. Esta se dio, ya que los votos a favor superaron a los que estaban en contra, pero con toda probabilidad este pleno acabará en los tribunales.

En el debate, el portavoz del Grupo Andalucista, Juan Rodríguez, entiende que lo más democrático es celebrar los plenos a una hora en la que puedan estar los vecinos de la localidad que lo requieran, mientras que la popular Esther Álvarez, que reprochó a los tenientes de alcaldes socialistas que no diesen la cara, sostiene que es un incumplimiento más de la alcaldesa, «igual que dijo que no cobraría más de 50.000 euros y cobra 49.500».

Álvarez reprochó a Abadía que no quisiera debatir. Y esta había dicho antes que ante la «ilegalidad» de la sesión «aunque no me faltan ganas ni argumentos», prefería no entrar en el debate. En cuanto al representante de IU, Francisco Javier Segovia, dijo no entender esta decisión de mantener los plenos por la mañana que lo obligaban a faltar a las clases continuamente, pues es profesor de Cocina en un ciclo formativo en un instituto.

De 49.500 a 27.600 euros

Aprobado este punto, los concejales pasaron a debatir la rebaja del sueldo de la alcaldesa. Antes, la portavoz del PP pedía que las intervenciones no tuviesen tiempo limitado (tres en la primera y dos en la réplica), y reclamó que conste en acta que el presidente del pleno le dijo que eso se tenía que solicitar al inicio de la sesión.

Con todo, la propuesta de la oposición pasa por que la alcaldesa pase a cobrar 27.641 euros anuales, con un ahorro de 22.800 aproximadamente. Los firmantes de la petición reclaman que este dinero vaya a parar a un plan de empleo para contratar a desempleados de la localidad.

A la hora de votar, Ganemos se ha abstenido. Su portavoz entiende que se puede negociar un acuerdo con la alcaldesa y los tenientes de alcalde. Sus compañeros en la oposición creen que esa reunión puede ser «un nuevo engaño», como el que «pasó cuando apoyaste los presupuestos».

Esther Álvarez recuerda que María del Mar Romerodijo que iba a tener dedicación exclusiva y ahora da clases a tiempo parcial en una universidad sevillana.

Por su parte, Mercedes Abadía advirtió de que el pleno era tan ilegal que si su acuerdo se aplicaba podrían incurrir en prevaricación los concejales que lo han aprobado. A petición de la oposición, la secretaria municipal se refería a los informes previos sobre la misma sesión, que citan sentencias a favor y en contra.

Esther Álvarez fue tajante: «El TSJA nos da la razón en que esto se puede aprobar». El pleno duró casi hora y media, después de un intenso debate, algo habitual en Marchena.