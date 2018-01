El Cuervo de Sevilla Siguen sin entrar en clase los alumnos del Ana Josefa Mateos de El Cuervo Tercer día de concentración y aulas vacías mientras se reclama a la Junta que certifique la seguridad del colegio

ALEJANDRO HERNÁNDEZ

16/01/2018 17:14h Actualizado: 16/01/2018 17:44h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Segundo día sin clases en el Ana Josefa Mateos de El Cuervo

Los alumnos del colegio público Ana Josefa Mateos seguirán sin ir a clase a pesar de que este martes han finalizado las obras de reparación del techo, a falta de colocar la escayola, del aula de Música que cayó el pasado jueves mientras escolares y maestros estaban en tiempo de recreo.

«Nuestros hijos seguirán sin entrar a clase hasta que recibamos un escrito oficial que certifique que el edificio del colegio es seguro y que se van a reparar todas las deficiencias que hemos denunciado», ha señalado a ABC de Sevilla la portavoz del AMPA, Rocío Calvo. Padres y alumnos se han vuelto a concentrar por tercer día ante las puertas del centro educativo a la hora de iniciar la jornada escolar y los pequeños han vuelto a quedarse en la calle en el momento que ha sonado la sirena de aviso de comienzo de las clases.

Entre los deficiencias del centro detectadas por las madres y padres de alumnos y presentadas en el registro municipal están «el estado ruinoso de la montera, la falta de calefacción en invierno por continuas averías de la caldera, el deterioro de la cubierta, las humedades, las filtraciones, el estado de los aseos, la oxidación de la estructura, las grietas existentes por todo el edificio y los constantes cortes de luz por no disponer de una instalación eléctrica con potencia suficiente».

La portavoz del AMPA ha subrayado que «nosotros no estamos negando la educación a nuestros hijos, son ellos -en referencia a la delegación territorial de la Consejería de Educación- los que no dan solución a los problemas del colegio y no nos certifican la seguridad del edificio».

Los padres esperan una respuesta por parte de la Consejería de Educación e insisten en que los fallos detectados son estructurales, lo que conlleva que la responsabilidad de los trabajos de reparación recae sobre la delegación territorial. Ante la falta de respuesta y «de compromiso de la Junta con la seguridad de nuestros hijos cuando están en el colegio», los padres de los 220 alumnos de Infantil y Primaria del Ana Josefa Mateos han decidido en asamblea mantener todas las mañanas las concentraciones a las puertas del colegio junto con sus hijos que seguirán sin entrar en clase.

En cuanto a la obra del techo accidentado, según el Ayuntamiento de El Cuervo, «solo queda el enlucido y pintado y ya se ha terminado la reparación de la techumbre de las aulas colindantes, donde técnicos de la Junta hicieron catas y comprobaron que estaban en buen estado». En estas aulas se han colocado rejillas para favorecer el tránsito de aire. La Junta achacó el derrumbe del techo a las filtraciones de un bajante, algo que rechazan los padres de alumnos y el propio ayuntamiento, ya que consideran que las deficiencias son de carácter estructural.

Desde la Consejería de Educación, su titular, Sonia Gaya, ha asegurado que técnicos de su departamento actuarán la próxima semana para arreglar el techo del aula de Música. «Los técnicos actuarán la semana que viene para arreglar esta cuestión, aunque es verdad que es una competencia municipal, pero no vamos a entrar en esas cuestiones», ha dicho la responsable de Educación al ser preguntada por este asunto en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Ha subrayado que lo importante es que los alumnos puedan seguir el desarrollo de sus clases «con toda normalidad», y ha explicado que al día siguiente de conocer este incidente envió a los técnicos para conocer qué había sucedido y valorar los desperfectos tras la caída de unos dos metros cuadrados del falso techo de escayola. Ha avanzado además que hay previstas «mejoras» en este centro, dentro del Plan de Infraestructuras y Equipamientos de la Enseñanza no Universitaria 2018. Y, en este sentido, ha detallado que técnicos de su consejería estuvieron hace dos meses en el citado colegio para valorar las mejoras que hay que llevar a cabo.