MORÓN DE LA FRONTERA El teatro como herramienta educativa Jóvenes alumnos del IES Carrillo Salcedo ponen en marcha un grupo de teatro para actuar para sus compañeros con obras de contenido social

JUAN LUIS MÁRMOL

MORÓN DE LA FRONTERA 27/11/2017

Quedan apenas minutos para que comience la función. Varios miembros del equipo técnico están ultimando los detalles finales para que todo vaya según lo previsto. Colocan los asientos en los que el público se sentará en breves instantes, revisan que el sonido esté en perfectas condiciones…

Un poco más alejados se encuentran los cuatro actores que van a dar vida a las palabras que Nani de Julián escribió para su obra «Ese Sonido». Se encuentran concentrados, repasando sus líneas y listos para que comience la función. En ese momento, suena la campana. La función va a comenzar.

Este podría ser el comienzo cualquiera de una tarde normal de teatro, pero lo cierto es que la campana que ha sonado no es la de una sala teatral. Es el timbre que indica el fin del recreo.

Una marabunta de chavales regresa del patio para continuar con la jornada escolar. Todos salvo un pequeño grupo que se dirige a la biblioteca del centro IES Juan Antonio Carrillo Salcedo, de Morón de la Frontera.

Dentro esperan los alumnos de 1º de Bachillerato, transformados en el grupo «Glub». Su profesor es el dramaturgo Antonio Morales (que está a punto de estrenar su última obra, la premiada «La Verdadera Identidad de Madame Duval»).

Desde hace un tiempo han estado representando obras de microteatro para sus compañeros. Es una actividad destinada a concienciar a los alumnos sobre temas como el bullying, el acoso y otros asuntos de esa índole, pero con la que, también, pretenden satisfacer una necesidad cultural. Porque es una iniciativa que partió de los propios chicos.

«Ya en Música habíamos hecho algo con teatro, pero en bachillerato necesitábamos alguna optativa relacionada con esto», afirma Marina, una de las actrices, tras la representación. En Antonio Morales pudieron encontrar una solución.

«Sabíamos que a Antonio le gusta el teatro, así que dijimos “esta es la nuestra”». Los alumnos/espectadores han vuelto a su aula tras un pequeño coloquio con los actores y el propio Morales, charlando sobre el tema central de «Ese Sonido» (el acoso escolar y sus consecuencias, representados aquí por el característico bip que marca los latidos del corazón de una paciente ingresada) y ahora solo quedan los de bachillerato con su profesor.

Antonio Morales recibió «encantado» la propuesta de sus alumnos, que no se escapa además del programa de la asignatura de Literatura Universal. «A mí me encanta el teatro, evidentemente, así que dije que sí. No nos salimos demasiado del currículum y podemos compaginarlo para tener tiempo y ver estas pequeñas obras». Un trabajo que no sería posible sin el compromiso de los alumnos, que «se preparan el texto en casa como verdaderos profesionales».

Nervios

Como señaló Marina, previamente a esta nueva situación, solo en la asignatura de Música habían realizado teatro, «con alguna que otra obra, pero no como ahora, que estamos algo más profesionalizados», señala Álvaro, que no actúa, pero colabora como técnico.

Aquello se puso en marcha en poco tiempo y con algo de nervios al principio. Así lo reconoce Andrea, otra de las actrices, que dice que «al principio solo podía pensar en la vergüenza que me daba, por si nos equivocábamos o algo, pero los propios compañeros nos decían que no pasaba nada».

De aquellos nervios pasaron a este estado de semiprofesionalización en el que están ahora. Hacen representaciones cada día tras el recreo y van preparando nuevos textos para futuras representaciones.

Para Morales, esto es «recoger el eco de los grandes grupos teatrales de institutos, como “In Albis”, del IES Fuentenueva y seguir su estela». La función termina, pero solo por hoy, porque el espectáculo debe continuar.