LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA La televisión pública local dejará de emitir por orden de la Junta de Andalucía Los motivos pueden estar relacionados con unas «deficiencias» en el proyecto previo a la solicitud de la licencia para emitir por TDT

FERNANDO RODRÍGUEZ MURUBE

La Junta de Andalucía, a través de una notificación emitida por la Dirección General de Comunicación Social, ha ordenado al Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca el cese inmediato de la emisión por ondas de Televisión Los Palacios, medio de comunicación público local, después de 27 años haciéndolo de manera ininterrumpida.

Tras varias denuncias interpuestas en este organismo —la identidad del denunciante no ha sido desvelada—, el comunicado es tajante y obliga a cumplir su mandato so pena de 100.000 euros. Una cifra que evidentemente el Consistorio local no está dispuesto a asumir, y por ello en apenas unos días dejará de emitir.

Oficialmente, el motivo del cese es la no subsanación de unas deficiencias que hasta el momento han impedido la aprobación del proyecto presentado por Campiña Digital (sociedad mercantil a la que pertenece Televisión Los Palacios) al Ministerio como paso previo a la concesión de la licencia para poder emitir en TDT, tal y como exigía el decreto de la Junta de Andalucía de 2006 a través del cual se regula la Televisión Digital Terrestre.

En este sentido, el alcalde palaciego, Juan Manuel Valle, acusa a la Junta de un trato discriminatorio dado que «el 95 por ciento de las comarcas de toda Andalucía no han presentado aún el proyecto, y en algunos casos ni siquiera han constituido la sociedad mercantil a la que obliga la Junta, y aun así todas las televisiones locales siguen emitiendo sin ningún tipo de problema», por lo que Valle intuye que tras estas denuncias existen intereses políticos.

A raíz de esta situación, Juan Manuel Valle, alcalde palaciego, ha concertado una reunión con Eugenio Cosgaya Herrero, director de la Dirección General de Comunicación Social, para el próximo lunes, 12 de febrero, en el Palacio de San Telmo con el objetivo de revertir la situación y que no se llegue al cese de emisión de Televisión Los Palacios.

En caso de que cita no sea fructífera para los intereses de dicho medio de comunicación, el regidor palaciego ha comunicado a este periódico la intención de convocar a todos los vecinos del pueblo a una manifestación multitudinaria que haga palpable el descontento ante la medida adoptada por la Junta de Andalucía.