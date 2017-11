Tres heridos graves en un accidente de tren en Arahal al descarrilar por el fango acumulado en la vía El convoy cubría la ruta Málaga-Sevilla y, aunque no ha llegado a volcar, al menos 35 pasajeros han sufrido contusiones. La más grave ha sido trasladada al Hospital Virgen del Rocío

JAVIER MACÍAS

Un tren de media distancia convencional que cubría la ruta Málaga-Sevilla de las 7.40 horas ha descarrilado este miércoles por culpa del fango acumulado en la vía entre las estaciones de El Sorbito y Arahal, en el kilómetro 19, en la línea bifurcación de Utrera-Fuente de Piedra. A bordo viajaban 70 pasajeros y, aunque no ha llegado a volcar el convoy, el accidente ha provocado al menos 35 heridos, dos de ellos graves.

El suceso ha ocurrido a las 10.21 horas de este miércoles cuando se ha producido un fuerte impacto. Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado un helicóptero de Emergencias, que ha trasladado ya a una mujer en estado grave al Virgen del Rocío y va a trasladar a otra, con múltiples fracturas, que por su historial clínico precisa la evacuación por medios aéreos.

La composición estaba formada por tres vagones, se los cuales el del centro es el que se ha llevado la peor parte, donde viajaban la mayoría de los heridos.

Joaquín, uno de los ocupantes del tren, viajaba en el vagón de cola y relata a ABC de Sevilla que «pasando unos 5 kilómetros de Arahal, se ha creado un arroyo artificial y el tren, que iba rápido, ha hecho aquaplaning y hemos salido volando».

De esta forma, explica que «durante unos 15 segundos que se me han hecho eternos, el convoy ha dado botes en un trayecto de 300 y 400 metros. Hasta las mesas han volado...».

La información que le han dado de momento a los ocupantes es que esta mañana se había cortado al tráfico la red y que se había reanudado poco tiempo antes del accidente.

Combustible por la zona

Los ocupantes han tenido que ser trasladados a otra zona debido a que se han roto todos los depósitos de combustible y había riesgo de explosión.

«Gracias a Dios no ha sido más grave aunque he visto gente con la cadera rota y contusionados», afirma Joaquín. Hasta la zona se han desplazado también varias ambulancias que no podían acceder al lugar ya que se encuentra anegado de barro y es sólo accesible desde una vereda.

Según ha podido conocer ABC de Sevilla, se trata de un tramo de vía que se encuentra en malas condiciones, que se han visto agravadas con las fuertes lluvias caída esta madrugada, que ha provocado una riada que ha desplazado los raíles.

Otro testigo del suceso ha apuntado que los agricultores que trabajaban en la zona han sido los primeros en atender a los heridos, mientras han ido llegando los servicios de emergencia.

Asimismo, algunos testigos afirman que las ambulancias se han quedado atascadas y han tenido que ser auxiliadas por tractores de trabajadores de la zona. No obstante, los heridos han tenido que andar hasta dos kilómetros para ser evacuados. En estas labores ha participado un helicóptero de Emergencias, que ya ha trasladado a una mujer hasta el Hospital Virgen del Rocío.

Por otro lado, Adif ha informado en una nota que el resto de viajeros han sido transbordados para continuar el trayecto por carretera hasta el destino.

Mientras permanezca interrumpido el tráfico ferroviario en la zona, Renfe establecerá un plan alternativo de transporte por carretera para los servicios afectados (Sevilla-Málaga y Sevilla-Granada-Almería). Asimismo, Adif ha desplazado un tren taller desde Córdoba para retirar de la vía el convoy y reparar la vía afectada.