Un vecino de Brenes gana otro Sueldazo de la ONCE con 240.000 euros

Por segundo día consecutivo el Sorteo de Fin de Semana de la ONCE ha dejado uno de sus Sueldazos en la provincia de Sevilla.

El sábado en la localidad de El Cuervo y ayer domingo en Brenes, donde un vecino o vecina ha ganado un premio de 2.000 euros al mes durante diez años que suman 240.000 euros.

Ángel Millán Marchena, vendedor de la ONCE desde el año pasado, vendió el cupón premiado en una tienda de ultramarinos ubicada en el barrio de El Ejido de la localidad sevillana en un sorteo que estaba dedicado al Día Internacional de las Personas con Discapacidad. «No sabía nada, no lo miré ayer, y no me he dado cuenta hasta esta mañana –comenta Millán-. No sé quién habrá sido pero necesitado seguro, porque es un barrio humilde y de campo, con gente muy trabajadora, seguro que le ha venido muy bien».

Brenes depende de la sede de la ONCE en Lora del Río que cuenta con 182 afiliados a la ONCE de las 3.692 personas ciegas o con discapacidad visual grave que hay en la provincia de Sevilla.

El cupón de la ONCE ofrece, los fines de semana, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción. Además, premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta. 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción. Y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.

Para este viernes, 8 de diciembre, el Eurojackpot de la ONCE, la nueva ‘lotto’ de Europa que juegan ya 18 países europeos (Alemania, Finlandia, Dinamarca, Eslovenia, Italia, Países Bajos, Estonia, España, Croacia, Islandia, Letonia, Lituania, Noruega, Suecia, República Checa, Hungría, Eslovaquia y Polonia), ofrece un bote de 15 millones de euros para la primera categoría.

Más de 47 millones en premios

La ONCE celebrará su Sorteo de Navidad el próximo 1 de enero que este año pone en juego 910.000 cupones premiados por solo 10 euros y ofrece más de 47 millones de euros en premios.

El primer premio repartirá 75 premios de 400.000 euros a todas las series de un número de cinco cifras; el segundo premio repartirá 75 premios de 40.000 euros a todas las series de un número de cinco cifras; y el tercer premio repartirá 75 premios de 20.000 a todas las series de un número de cinco cifras.

Los cupones y productos de juego de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes que integran su red de ventas. A través del Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir además el número que más le guste.

También se pueden adquirir desde la página web oficial de juego de la ONCE www.juegosonce.es y establecimientos colaboradores autorizados.