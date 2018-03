Presentación a los medios este lunes de las líneas de acción del Plan Supera VI - ABC

DIPUTACIÓN DE SEVILLA Villalobos: «Una inversión así no me la va a pisar ni el PP ni nadie» El PP no asiste este lunes en protesta por la «deslealtad del presidente de la Diputación» al anunciar ante los medios el pasado viernes «el Plan Supera VI antes de su debate hoy»