«María Coraje», una entidad por y para las mujeres, luchará por la igualdad en Utrera Este colectivo, con dos décadas de experiencia en Sevilla, desembarca en la localidad sevillana

La localidad de Utrera cuenta con una larga tradición de mujeres trabajadoras, que han roto moldes y que en muchos casos han sido capaces de luchar contra clichés preestablecidos e imponerse a la dirección que le marcaban los tiempos. En la década de los sesenta del pasado siglo XX, las conocidas en la localidad como «las fabricantas», fueron capaces de sacar adelante a muchas familias trabajando de sol a sol en las fábricas de procesado de aceitunas que se ubicaban en Utrera, dejando un legado imponente a todas las mujeres de generaciones posteriores y consiguiendo los suficientes recursos económicos para que muchos de sus hijos pudieran estudiar una carrera universitaria.

Esa personalidad de las mujeres utreranas se plasmó posteriormente en el surgimiento de numerosas asociaciones de mujeres que surgieron en la década de los 80, tratando de luchar para sacar a la mujer del ostracismo en el que estaba sumida en muchos casos, limitada al mero ámbito familiar. Los tiempos han cambiado, pero no tanto como pudiera parecer si se analiza la situación de manera global, por ello acaba de desembarcar en la localidad la asociación de mujeres «María Coraje», un colectivo que trabaja por y para la mujer, en defensa de sus derechos e igualdad de oportunidades, que cuenta con una trayectoria en Sevilla de más de dos décadas.

Recientemente ha tenido lugar el acto de presentación de esta entidad en Utrera, que ya cuenta con un grupo de personas cargadas de ilusión y de interesantes proyectos para ayudar a las mujeres de la localidad. La sede de la asociación se localiza en la peña cultural de Las Veredillas, en la avenida Virgen de Fátima, mientras que también cuentan con un perfil en Facebook.

«Nuestro objetivo es intentar ayudar a las mujeres en las circunstancias en las que no hay una igualdad real. No queremos buscar un espacio en el que no esté el hombre, también hay hombres en la asociación e invitamos a todos los hombres que quieran luchar por una igualdad real a que formen parte de la asociación», explica Eva María Sierra, coordinadora del área de coeducación de la asociación.

El arte va a ocupar un lugar fundamental en las actividades que tiene previsto impulsar «María Coraje», por lo que pondrán a disposición de todas las mujeres talleres de pintura, dibujo y escultura. En este caso no solo se trata de aprovechar las dimensiones puramente artísticas de estas disciplinas, ya que como explica Elisa Sánchez, coordinadora del área de bienestar emocional: «Vamos a tener talleres de arte terapia. Aquí el objetivo no es la consecución de una obra en sí, van a servir para que podamos exteriorizar las emociones que tenemos. Hay personas que no pueden exteriorizar estas emociones hablando, mientras que por medio del arte se pueden sacar fuera estas emociones. Nuestro objetivo es utilizar el arte como terapia, para intentar mejorar la vida de las personas».

La lucha por la igualdad de las mujeres en todos los ámbitos reales de la sociedad es el objetivo fundacional que recorre el espíritu de esta asociación, que también va a pretender ser un apoyo importante para las mujeres que sufren violencia de género.