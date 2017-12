Gastronomía Los postres hechos por utreranos que triunfan en México Jesús Escalera, Marta Camino y Javier Blanco, dirigen «La Postrería», nombrado el «mejor espacio dulce» de México

Utrera es sin lugar a dudas uno de los destinos más dulces de la provincia de Sevilla, un enclave al que cada fin de semana llegan numerosos visitantes que se van cargados de mostachones, lenguas de nata o deliciosos brazos de gitano. Las confiterías de la localidad siguen manteniendo recetas tradicionales que se han convertido en el secreto mejor guardado de sus familias, ofreciendo una increíble gama de dulces. Los utreranos llevan el dulce en la sangre, como demuestran los jóvenes cocineros Jesús Escalera, Marta Camino y Jesús Blanco, que un buen día decidieron hacer las maletas y exportar las maravillas de la pastelería utrerana a la alta cocina y nada más y nada menos que a Guadalajara, en México.

«La Postrería» es el sueño hecho realidad del chef utrerano Jesús Escalera, que gestiona al otro lado del charco un restaurante exclusivamente dedicado al mundo de los postres. Después de varios años el establecimiento se ha consolidado, hasta el punto de que recientemente ha sido nombrado como el «mejor espacio dulce» de México. Se trata de un galardón que ha sido concedido por la edición mexicana de la prestigiosa revista especializada en gastronomía y viajes «Food and Travel», y que se elige teniendo en cuenta la opinión de críticos profesionales y también del gran público. Los profesionales nominan a seis establecimientos en cada categoría, mientras que en última instancia son los usuarios los que deciden a donde va a parar cada premio.

Innovación y calidad

Los aspectos que se tienen en consideración para conceder este premio son la innovación, la calidad, constancia y experiencia integral de los diferentes comensales. El gerente de «La Postrería», el utrerano Jesús Escalera, quien anteriormente ha trabajado con cocineros de la talla de Ferrán Adriá,explicaba que «intentamos quitar el halo de seriedad que tiene la alta gastronomía, para ofrecer un lugar ameno a los clientes».

Según explica este joven y aventurero utrerano, el impulsor de este establecimiento, la concesión de este galardón «supone una satisfacción enorme para nosotros, porque es algo que vota el gran público, y no solamente los críticos, a diferencia de otros galardones que ya tenemos». Otro de los premios que ha cosechado este establecimiento con un claro sabor utrerano es el premio Gourmet Award a la mejor experiencia dulce, que decide la crítica.

«Estos premios sirven para hacernos ver que vamos por el buen camino y que a la gente le gusta lo que hacemos. Es muy bonito que nos reconozcan nuestro trabajo y comprobar cómo un proyecto que iniciamos hace cuatro años tiene cada vez más fuerza».

El equipo de «La Postrería» en Guadalajara, se completa con la presencia de dos jóvenes utreranos más, Javier Blanco y Marta Camino, que en su día tomaron también la difícil decisión de abandonar su localidad natal y acompañar a Jesús Escalera en su apasionante aventura.Un local en el que por tanto se habla con un marcado acento utrerano y donde muchos de los sevillanos y españoles que recalan en México tienen un bonito lugar de encuentro.

Los mostachones y las lenguas de nata que son los reyes de la repostería utrerana no cruzan el Océano Atlántico, pero gracias al talento de estos jóvenes sevillanos que se han criado en una localidad de tanta tradición dulcera como es Utrera, todos aquellos que tienen la oportunidad de visitar «La Postrería», en cierta forma están probando en cada bocado, algo del espíritu dulce de este rincón de Andalucía. Incluso cuando llega la primavera, y estos jóvenes no pueden aspirar el aroma de su tierra, lo recrean en un curioso postre que lleva por nombre «La Luna de Sevilla»,en el que no faltan los sabores y los olores propios de esta época del año en el Sur de España.