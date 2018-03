Sucesos Tranquilidad en Utrera tras alcanzar el pantano Torre del Águila máximos históricos Por el momento no ha habido que abrir las compuertas, aunque el pantano ha rebasado su capacidad máxima debido al intenso temporal que ha azotado a Andalucía

ALBERTO FLORES

En mayo de 2017 el pantano Torre del Águila, ubicado en El Palmar de Troya, se encontraba a poco más del 3% de su capacidad, provocando numerosos problemas a más de cien regantes de la zona que necesitan el agua de este pantano para poder mantener sus cultivos. La situación ha cambiado de manera radical ya que las cuantiosas lluvias caídas a lo largo del presente mes de marzo, han provocado que el pantano supere el máximo de su capacidad, generando imágenes que hacían años que no se veían en la comarca.

La situación alcanzó incluso un punto crítico en la jornada del pasado domingo 18 de marzo, cuando el Ayuntamiento de Utrera decretaba la situación de preemergencia, ya que las espectaculares lluvias que azotaban la localidad en la jornada del sábado 17 de marzo, dejaron el nivel de agua del pantano en un punto verdaderamente preocupante.

Rebasa la capacidad del pantano

De esta manera se realizaron todas las tareas previas por si había que tomar la determinación de abrir las compuertas del pantano, una acción que habría supuesto la inundación de las denominadas parcelas de Troya y el corte de la carretera que une El Palmar de Troya con la pedanía de Guadalema de los Quintero, generando numerosos problemas a los vecinos de la zona.

Finalmente los servicios de emergencia no han tenido que hacer frente a esta situación, ya que a lo largo de la jornada del domingo no se registraron lluvias en la localidad, por lo que no ha habido que proceder a la apertura de las compuertas del pantano. Eso sí, el nivel del agua ha rebasado incluso la capacidad propia del pantano, que es de 49 hectómetros cúbicos, conteniendo en la actualidad 49.18 hectómetros cúbicos de agua. Como dato curioso para conocer la cantidad de agua que ha recibido, en la misma semana de marzo de 2017, el pantano solo tenía 7 hectómetros cúbicos de agua embalsada. Además de las importantes lluvias que recibe de manera directa, el nivel del pantano también se ve afectado por el caudal que recibe del arroyo Salado de Morón de la Frontera y del arroyo de Los Molares.

Según los datos que maneja Meteo Utrera, ha llovido en la localidad durante 19 días, acumulándose 200 litros de agua por metro cuadrado, lo que supone un tercio de lo que suele acumularse en todo un año, un importante episodio de lluvias que hacía bastante años que no se producía por estas latitudes.