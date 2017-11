En busca de la resurreción

18/11/2017 09:11h Actualizado: 18/11/2017 09:11h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

En partidos como el de esta noche el fútbol vuelve a ser una pasión. Las pasiones tienen mala fama. Ya advirtió el filósofo Diderot que: “Se escribe sin descanso sobre las pasiones. Se les imputan todas las penas del hombre y se olvida que constituyen también la fuente de todos sus placeres.”

Veremos quien goza a partir de las 22.30, o por ahí. Los dos equipos llegan condenadamente perjudicados. Lejos de su actuación en temporadas anteriores. Van a remolque, cansinos y previsibles, aunque es cierto que los del Wanda Metropolitano no han perdido aún un partido en LaLiga, cosa que sus vecinos de la Castellana no pueden exhibir. Los dos no atraviesan ese grato sendero que se bifurca de triunfo en triunfo.

Despistes, lesiones, indolencia, y el mosqueo habitual entre los de un mismo equipo cuando las cosas, los goles, no van en la dirección correcta. Mosqueo dentro del Atleti con Griezmann; mosqueo de Koke con los que no se entregan a tope; mosqueo entre Ramos y Cristiano en los del Bernabéu, y esto es sólo lo que trasciende. Ambos conjuntos llegan como extranjeros de sí mismos.

De las notas por citar: Casilla debuta en un derbi; la posible vuelta de Carvajal; Zidane haría bien en sentar a Modric, cansado, y darle a Ceballos una parte del mando. El trío Asensio-Ceballos-Isco será el eje de la Selección en poco tiempo, como lo fue Xavi Hernández-Xabi Alonso-Iniesta. En el otro lado, Simeone le brinda a Thomas una ocasión de lujo para brillar y a Correa un nuevo desafío. Tanto Madrid como Atleti no lo saben pero lo que se juegan este sábado de un noviembre que parece mayo es una final.

El que pierda (el empate les dejaría igual que están; es decir, peor) cae en los abismos dantescos a los que conducen una derrota en esta precaria situación. Para el Madrid, el hundimiento; para el Atleti perder ante los blancos el primer derbi en su resplandeciente estadio, una humillación, más allá de los tres puntos en cuestión. Así que los dos están hermanados en busca de la resurrección. Que la fuerza les acompañe.