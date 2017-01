El caso Ramos puede cerrar el Sánchez Pizjuán

Sergio Ramos sufre ante un sector del sevillismo el mismo acoso queFigo sintió en el Camp Nou, cochinillo incluido, cuando dejó el Barcelona en el año 2000, y el mismo rechazo que Luis Enrique soportó en el Bernabéu después de traicionar a la casa blanca y marcharse al Barcelona en 1996. La diferencia es que Ramos nació en Sevilla y es sevillista declarado y reconocido. Su implicación es sanguínea, no solo profesional. «Cuando muera, en mi tumba estarán las banderas del Sevilla y del Real Madrid». Por eso le duele mucho más escuchar en su Sánchez Pizjuán, y leer en pancartas, «Ramos muérete».

El penalti a lo Panenka es un estilo más de lanzamiento ¿O es que engañar al portero con el tiro al poste contrario es un desprecio también?

Puede interpretarse, con fina ironía, que quizá deseen verle cuanto antes con las dos banderas. Pero el escándalo no admite otros dobles sentidos. Son los Biris, el grupo radical sevillista, quienes insultan y piden la muerte para Ramos y su familia. Esos ultras fueron echados de las gradas hace años. Volvieron. Y hoy son quienes crean todos los problemas al club.

Cierre total o solo de la zona Biris

Los Biris son los tristes protagonistas de una docena de denuncias de la Liga contra el Sevilla ante el Comité de Competición y la Comisión Antiviolencia. Y la Liga Profesional presentará el lunes otra denuncia ante ambos órganos por los graves insultos vertidos contra Ramos en el Sánchez Pizjuán. Este espacio de tiempo permitirá incluir los posibles sucesos que se produzcan el domingo en el nuevo enfrentamiento entre el Sevilla y el Real Madrid, ahora de Liga. Las denuncias podrían ser dos. La entidad hispalense es la más denunciada de la temporada por culpa del grupo radical. Y la reincidencia puede significar, según dos fuentes cercanas al caso, una sanción que certifique el cierre total del Sánchez Pizjuán o una clausura parcial de la grada de estos ultras.

El Real Madrid ha apoyado a Ramos en todo. Ha comprendido su decisión de señalar a los Biris cuando marcó el 3-2 de penalti a lo Panenka, para pedir perdón al resto del graderío. Por cierto, que no hay que pedir perdón por tirar una pena máximo al estilo Panenka. es un modo más de disparo, que engaña ¿Y engañar al portero con el disparo al poste contrario también es un desprecio?

El capitán del Real Madrid quitó el balón a Benzema para lanzar el penalti y el francés ni rechistó. Era el momento Ramos. Su cuidad. Su otra afición.

El Camp Nou no fue cerrado en 2002 tras el lanzamiento de cientos de objetos y el cochinillo contra Figo. En quince años no hemos evolucionado nada

Exfutbolistas amigos del defensa le han comentado que debería haberse contenido y no hacer nada. El Real Madrid es el rival que obsesiona al sevillismo y cualquier gesto sería malinterpretado. Además, la familia del jugador vive en Sevilla. El futbolista admite que no pudo contenerse ante tantos insultos, una falta de respeto que se ha repetido en las visitas a su antiguo campo durante once años, desde que fichó por el Real Madrid en 2005.

Si el estadio es clausurado, el club andaluz podrá decir con razón que el Camp Nou nunca fue cerrado tras el «cochinillo de Figo», lanzado el 23 de noviembre de 2002. Hecho que delata que en quince años no hemos evolucionado nada. Seguimos igual.