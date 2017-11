Champions | APOEL-Real Madrid Nicosia, un muro político y futbolístico La capital chipriota vive dividida desde la invasión turca de 1974 y por la intensa rivalidad entre APOEL y Omonia

Rubén Cañizares

Nicosia es la única capital europea, y posiblemente del mundo, sin aeropuerto. Bueno, tenerlo lo tiene, pero congelado en el tiempo, y con el aspecto fantasmal propio de una zona víctima de un conflicto bélico que partió en dos esta turística isla del Mediterráneo. Solo queda un avión en sus pistas anegadas hoy de matojos y hierbas, un «Hawker Siddeley Trident», de la compañía Cyprus Airways, que nunca llegó a despegar. Se trata de una aeronave de pasajeros corroída por el paso del tiempo, sin puertas, y con las marca de las balas aún a la vista que retrotraen a julio de 1974, cuando el Ejército turco invadió la parte septentrional del país provocando la creación de la República Turca del Norte de Chipre, un estado habitado por 300.000 personas pero sin reconocimiento internacional, a excepción del país otomano. Un territorio bajo bandera turca, aunque con los colores invertidos: la luna menguante y la estrella de cinco puntas son de color rojo, y no blanco. Ahí , contra el APOEL, quiere cerrar hoy el Madrid el pase a los octavos de final de la Champions.

Al sur quedó la República de Chipre, país sí reconocido de manera oficial y miembro de la Unión Europea. Casi un millón de personas bajo el paraguas de la «enosis», un movimiento de anexión a Grecia que hoy sigue vigente y cuya plenitud alcanzó a mediados del pasado siglo, cuando Chipre era aún colonia británica. De ahí, su agudo sentimiento de odio hacia quienes hace más de cincuenta años le quitaron parte de su territorio, dejando una frontera de 180 kilómetros de longitud, hoy desmilitarizada por la Línea Verde, una zona neutral vigilada por más de un millar de cascos azules de la ONU y que atraviesa la propia Nicosia: «Para ir de un país a otro hay pasos fronterizos, como sucedía entre España y Portugal en el siglo pasado. Son torres de control con aspecto viejo, y tienes que pasar dos, uno griego y otro turco o viceversa, dependiendo de la zona de la isla por la que accedas. Si lo haces a pie no te cobran, pero en coche debes pagar 25 euros», explica Roberto Lago, exjugador del Celta y del Getafe y hoy uno de los tres españoles que está en el APOEL.

«En el club nos tienen prohibido pasar a la zona norte. No es que sea una locura, pero lo desaconsejan para evitar situaciones peligrosas. El ciudadano chipriota defiende su país, pero se siente griego, por eso están tan dolidos con los turcos. Para ellos es complicado aceptar que otro país haya invadido su espacio, pero no tienen un ejército de nivel para meterse en una guerra contra un Estado que está bajo el amparo de Turquía y su potente arsenal militar», detalla el jugador gallego, uno de los casi 300 españoles que viven en Chipre, la mayoría de ellos futbolistas y familiares de estos.

En Nicosia, la separación entre ambos países se escenifica en distintas zonas con muros de sacos de tierra y bidones oxidados, como en la comercial «Ledra Street», calle céntrica de Nicosia donde, además del paso fronterizo más común para los viandantes, puedes encontrarte distintos restaurantes encorsetados por este último muro de Europa: «Hay odio porque ocupan un lugar que es nuestro. No queremos a los turcos en nuestro país y la ONU no hace nada para sacarlos de aquí. Dicen que su misión es de paz, pero es que no entienden que nos han robado parte de nuestro territorio», detalla Nektarios, regente de uno de los negocios culinarios de la calle Ledra.

Un derbi fanático

La división política no es la única de Chipre ni de su capital. También está la futbolística, en un país donde el deporte rey no hace prisioneros. Al menos así fue en la segunda mitad del pasado siglo, donde aficionados del APOEL y el Omonia, los grandes clubes de Nicosia, llegaron a matarse víctimas del fanatismo: «Ahora está todo más tranquilo. Los aficionados no pueden ir al campo contrario, para evitar altercados. Así sucedió el pasado viernes, cuando ganamos en su campo 1-3. Es uno de los derbis más calientes de Europa», explica Lago.

La rivalidad entre ambos equipos viene de 1948, cuando un sector de socios del APOEL, de ideas comunistas y hartos del apoyo del club al nacionalismo griego, fundó el Omonia. Desde entonces, no solo se dividió un club, también se distanciaron compañeros de trabajo, grupos de amigos, y hasta miembros de una misma familia. El hincha del APOEL es visto como un fascista, aficionado de un club rico que tiene comprado al estamento arbitral. El del Omonia, como un comunista desfasado y victimista por no aceptar que su equipo está muy por debajo del APOEL: «Son los dos mejores equipos del país, pero el APOEL es el club millonario y el Omonia pertenece a la clase media baja. Ellos tienen más masa social, pero en las últimas dos décadas el que más títulos ha ganado es el APOEL. El radicalismo es tal que si te para la Policía por alguna infracción en la carretera, lo primero que te pregunta es de quién eres aficionado. Si coincide con sus gustos, no te multa, pero de lo contrario lo hace. A mí me ha pasado», recuerda Roberto, que avisa al Madrid: «Aquí hay más nivel de lo que se cree, y no lo van a tener fácil. El Borussia solo sacó un empate y el Tottenham nos ganó 0-3, pero fue un resultado muy engañoso». Así es Nicosia, un muro político y futbolístico.