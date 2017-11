Champions | APOEL-Real Madrid Prohibido fallar en Nicosia El Madrid debe sacar los tres puntos ante el APOEL para cerrar su pase a octavos y evitar un partido de infarto ante el Borussia en la última jornada

Es extraño ver a Zidane con gesto serio. Su habitual sonrisa, signo inequívoco de la felicidad que vive el Real Madrid desde su llegada hace casi dos años, apenas tuvo protagonismo en la sala de prensa del GPS Stadium, un campo fotocopia del Coliseum Alfonso Pérez de Getafe.

No atraviesa el equipo blanco por un buen momento, alejado a diez puntos del Barça en la Liga y con la clasificación para octavos de Champions aún por cerrar. Por eso, el técnico francés se quejó en la previa de las pocas preguntas acerca del duelo ante el APOEL, decisivo para no evitar sustos de última hora: «Estamos a un paso de la clasificación, queremos sumar los tres puntos para cerrarla y ninguno me pregunta sobre esto. No me interesa el mercado invernal ni nada que no tenga que ver con el partido ante el APOEL. Es un equipo que nos va a poner en problemas y no será fácil. Sabemos lo que nos jugamos».

«Benzema puede dar más»

Zidane solo dejó ver sus dientes cuando se le cuestionó por su optimismo empedernido, dejando claro que es un privilegiado y que nunca va a dejar de ser positivo, aunque las circunstancias deportivas no acompañen a su equipo. Desde su punto de vista, la situación del Real Madrid no es tan fea como apunta la mayoría de la crítica: «Estoy convencido de los recursos que tenemos. Algunos pueden estar preocupados, pero yo no. En el juego no podemos decir que estemos mal, es en el gol. Hay que meter uno, dos y luego la racha cambiará. Ante el APOEL es un día para cambiar».

En el centro de la diana está Benzema, de cuya inexplicable sequía es consciente: «Él es el primero que sabe que puede dar más y yo estoy aquí para ayudarle», reflexionó Zidane, convencido de que la mala racha del galo está mas cerca de llegar a su fin que de alargarse en el tiempo.

Quien también está en boca de todos es Asensio, pero en su caso por la poca participación en las últimas semanas. Ante el APOEL tiene serias opciones de ser titular: «¿Suplente de lujo? ¿La estrella olvidada? No leo la prensa y me estoy enterando de esos titulares porque me los estáis diciendo ahora mismo. Yo sigo con la mismas ganas de siempre y con la ilusión de ser cada vez más importante y aprovechar los minutos que me otorgue el entrenador, sean cinco, diez o salga de titular. Mi caso es distinto al de Morata. Yo soy joven, tengo 21 años y tengo que trabajar para jugar minutos importantes y de calidad».

El Madrid visita por segunda vez Nicosia, donde ya ganó al APOEL (0-3) en la ida de los cuartos de la Champions de 2012. Hoy, si repite triunfo, sellará su clasificación para los octavos, pero si empata o pierde deberá esperar un pinchazo del Borussia ante el Tottenham.