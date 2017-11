APOEL-Real Madrid Zidane: «Benzema sabe que puede dar más» El entrenador francés elogia a su plantilla, pese a la críticas y Asensio evita la comparación con Morata: «Son situaciones distintas»

Rubén Cañizares

@Ruben_Canizares Seguir ENVIADO ESPECIAL A NICOSIA 20/11/2017 19:22h Actualizado: 20/11/2017 19:36h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Es extraño ver a Zidane en una rueda de prensa con gesto serio. Su habitual sonrisa, signo inequívoco de la felicidad que vive el Real Madrid desde su llegada hace casi dos años, apenas tuvo protagonismo, aunque él confesó que sigue siendo optimista pese al complicado inicio de temporada de su equipo: «Tengo una suerte enorme. Tengo salud y trabajo en lo que más me apasiona. Disfruto de lo que hago y siempre voy a ser positivo. Hay otras personas y trabajos que no son fáciles».

El entrenador blanco sigue apostando por su plantilla, de la que dice estar jugando bien. El problema está en la falta de acierto: «Estoy convencido de los recursos que tenemos. Algunos pueden estar preocupados pero yo no. En el juego no podemos decir que estemos mal, es en el gol. Hay que meter uno, dos y luego la racha cambiará. Mañana es un día para cambiar».

Zidane volvió a defender a Benzema, uno de los más criticados de las últimas semanas, «es el primero que sabe que puede dar más y yo estoy aquí para ayudarle», y defendió el papel de los jóvenes, que a pesar de irregular momento del equipo no tienen demasiados minutos: «En este club siempre nos van a exigir más, pero yo decido cuándo y cuánto juega cada jugador, y estoy convencido de todos los recursos que tenemos. Los jóvenes, como Asensio, Ceballos, Llorente, Achraf... son el futuro del Real Madrid, pero es normal que jueguen menos que los titulares. Lo importante es hablar con ellos para que sepan los pasos a seguir».

El técnico francés echó balones fuera cuando se le preguntó si el club piensa acudir a la ventana invernal de fichajes y se quejó por la falta de preguntas acerca del partido ante el APOEL: «Estamos a un paso de la clasificación y queremos sumar tres puntos. No es el momento de hablar del mercado invernal. Lo que me importa es el partido, y no va a va a ser fácil. Sabemos lo que nos jugamos».

Asensio: «Mi situación es distinta a la de Morata

Suplente de lujo, la estrella olvidada... Son algunos de los titulares de las últimas horas en torno a la figura de Marco Asensio, que apenas está contando con minutos en este tramo de la temporada. Una situación que no le preocupa: «No leo la prensa y desconozco esas afirmaciones. Yo sigo con la mismas ganas de siempre y con la ilusión de ser cada vez más importante y aprovechar los minutos que me otorgue el entrenador, sean cinco, diez o salga de titular», explicó el balear minutos antes de la comparecencia de Zidane.

Asensio también quiso alejarse del caso Morata, que regresó para tener más minutos y que acabó yéndose por la falta de protagonismo en partidos de renombre: «Son situaciones diferentes. Él volvió al Madrid para ser importante. Yo soy joven, tengo 21, estoy empezando y quiero seguir aprendiendo y trabajar para tener minutos importantes y de calidad.