Real Madrid Isco, recital de fútbol sin premio Es el líder del esquema madridista, el jefe del fútbol; creó, regateó, dio pases letales y el equipo no le acompañó en su nivel

TOMÁS GONZÁLEZ-MARTÍN

Hace dos años era suplente. Hoy es el líder del Real Madrid. El hombre que se ha arrogado las virtudes de Modric y Kroos para fundirlas todas juntas y dar pases de oro por los tres. Se llama Francisco Alarcón, nació en Arroyo de la Miel, responde al grito de Isco y dio una lección de fútbol en el Metropolitano que se quedó sin premio. La lesión de Ramos fue, sin embargo, una noticia peor que la ausencia de gol.

Es Zidane, el mejor entrenador a domicilio de la Liga, quien supo sacar provecho de un talento andaluz que durante años sobrevivió en la oscuridad, con meros Guadianas de brillantez, por jugar en posiciones retrasadas del área. El francés le movió de ubicación en el esquema del conjunto. Le dijo nada más llegar que contaba con él, le anticipó a James en las alineaciones y le situó como media punta, entre líneas, al borde del área enemiga, para explotar toda su genialidad con pases y regates en la hora de la verdad. Ha sido todo un cierto del entrenador. Hoy, su jugador es el jefe del fútbol blanco.

El resultado de ese cambio de rol es que se ve al mejor Isco de su carrera, tanto en el Real Madrid como en la selección española, porque Julen Lopetegui ha consolidado ese papel del malagueño para transformarse también en el director del fútbol de España.

Fue tal el dominio del balón de Isco en el Metropolitano que Juanfran le esperaba por su banda, no le entraba, porque le superaba siempre en el regate. Simeone se desgañitaba desde su zona técnica, botaba, corría con su abrigo negro en volandas y gritaba con gestos que hablaban por sí solos: «Juanfran, no le esperes, hay que entrarle». El argentino quería que su lateral mordiera al chef del juego madridista para que le robara algún balón, porque esperándole permitía que el malacitano dominara a placer.

Isco tocaba, abría huecos por la zona izquierda con sus paredes con Marcelo y los centros de ambos no encontraron rematador. Isco recibía duras entradas, tarascadas, se dolía, se quejaba, pero no perdía el balón. Es sintomático que la primera falta del encuentro la sufrió el madridista rodando por los suelos. Era una advertencia de lo que le esperaba. El centrocampista se cambió de costado, a la derecha, y toda la creatividad pasó a ese flanco. La calidad iba pegada a sus botas. Francisco Alarcón dio centros largos perfectos, pases cortos al hueco y regates. Kroos y Modric enlazaban con él para que repartiera fútbol. Era el mejor. La exigencia de Simeone de presionar a Isco se hizo patente tras la charla del técnico rojiblanco en el intermedio. El andaluz sufrió más. Le vigilaron de cerca. La orden era no dejarle recibir.

El malacitano soportó choques en los que salió malparado. No es el contacto lo que su cuerpo pide. El rival sí lo buscó, porque la fuerza era la única manera de intentar frenarle.

Ya no le cambian

Muy marcado, el Real Madrid buscó más a Modric para desatascar el «pressing» sobre el andaluz, que adelantó líneas para colocarse cerca de Cristiano en busca del pase letal. Es tal la importancia de Isco en el ideario de Zidane que ya no le sustituyen a las primeras de cambio. Entró Asensio y pudieron jugar juntos. El relevado fue Benzema. En la fase final, el jefe del juego generó tres oportunidades que se desbarataron en el penúltimo pase. Fue la clase en un partido bronco. Prueba de la dureza fue la fractura nasal que sufrió Ramos.

El balompié de Isco se quedó sin gol. «El gol llegará, no me preocupa, hicimos un gran partido», adujo Zidane. «La Liga no está perdida, el Barcelona perderá puntos», remató el francés con el optimismo por bandera.