Real Madrid De Messi a Cristiano, otro duelo de estrellas Neymar sobrevivió al reinado de Messi en el Barcelona y conviviría con un compañero del mismo signo zodiacal, acuario, que nació el mismo día, 5 de febrero

TOMÁS GONZÁLEZ-MARTÍN

@tgm46 25/11/2017 08:16h Actualizado: 25/11/2017 08:16h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Neymar ha sido elogiado por Ramos, Isco, Casemiro y Marcelo desde que los futbolistas del Real Madrid fueron cuestionados por la posibilidad de tener al brasileño como compañero. La pregunta del millón, y no precisamente del millón de euros a Cavani, es: ¿Neymar congeniará con Cristiano dentro y fuera del campo?

No son dos jóvenes compitiendo por ser el mejor, Cristiano es un veterano y Neymar quier ser su relevo en el liderazgo mundial a medio plazo

Las estrellas siempre demuestran un ego que está casado con su liderazgo en el fútbol. Si no tuvieran ese ego no habrían llegado a ser figuras. Hay un sector del madridismo que piensa que Cristiano no encajaría bien la llegada de Neymar. Los hechos lo dirán si el fichaje se puede hacer factible. El Balón de Oro ha competido con otro fichaje estelar, Bale, durante cinco temporadas y no surgieron problemas. Neymar sería una nueva estrella en la plantilla y lo cierto es que, más allá de los egoísmos intrínsecos al fútbol, lo cierto es que el portugués y el brasileño formarían el dúo perfecto en ataque, porque su juego es complementario. Los dos deberían admitir ese beneficio mutuo. Y Zidane pondría la mesura de los grandes.

En el aspecto personal, los dos son acuario en el signo del zodíaco y conocen sus virtudes y debilidades humanas. El portugués cumplirá 33 años el 5 de febrero y Neymar celebrará 26 ese mismo día. No son jóvenes que compiten por ser el número uno. Son hombres que ya han madurado en este negocio.

El mejor y su futuro relevo

Uno, Ronaldo, es un veterano y otro, Neymar, es su posible futuro sucesor en el balompié mundial. En el capítulo futbolístico, hay una diferencia en la comparación entre Cristiano y Messi como compañeros de ataque. Neymar chocaba con el argentino porque quería ser media punta y el estilo de Leo, que actúa por todas partes, le obligaba a situarse en la izquierda. En el Real Madrid no tendría ese hándicap, porque Ronaldo desea compañeros que rompan las defensas y le den pases perfectos y el brasileño tiene velocidad y «dribling» para desbordar y concederle centros idóneos desde las dos bandas. Neymar podría ser extremo o moverse entre líneas para entrar en carrera desde atrás. No se pisaría la zona con Ronaldo, como ocurría entre Morata y el luso.

El ambiente entre ambas figuras no debería ser un problema. Neymar posee la experiencia del Barcelona, ha vivido el reinado de Messi y llegaría al Real Madrid como una nueva figura para ayudarse en busca de los títulos, sin discutirse el protagonismo.

Ramos ejercería como anfitrión en la búsqueda de la convivencia. Y los brasileños Marcelo y Casemiro serían los apoyos de su compatriota en su integración. Todo dependería de ellos.