Real Madrid Ramos, indignado: «Me rompen la cara y no pitan penalti»

TOMÁS GONZÁLEZ-MARTÍN

Ramos, capitán del Real Madrid, fue sido sustituido tras el descanso por Nacho Fernández en el derbi, tras recibir un fortísimo golpe en la nariz en la primera parte. Poco después, el club blanco confirmó que sufre una fractura del tabique nasal. Ramos se lesionó cuando buscaba el gol en el minuto 36. Intentó rematar de cabeza un pase de Casemiro y Lucas Hernández, en su intento de despejar el balón, golpeó con fuerza la cara del capitán madridista, que quedó tendido en el césped. Tardó unos minutos en regresar al terreno de juego y acabó la primera mitad con unos algodones en la nariz que taponaban la hemorragia. Al llegar al vestuario y, tras ser revisado por los médicos, dejó su sitio a Nacho.

Ayer disputó su primer partido en el Wanda Metropolitano, el derbi número 38 de su carrera, y sufrió esa fractura del tabique nasal en una jugada en el área rojiblanca que el madridista consideró, además, penalti, en un duelo que destacó solo por el fútbol de Isco.

Ramos lloraba con rabia en el descanso del derbi. Quería continuar, pero la fractura de la nariz se lo impedía. El capitán del Real Madrid estaba «indignado». Lucas le había destrozado la cara con su bota. «Estoy roto y no pitan nada, cuando fue un penalti muy claro». El central se lesionó cuando buscaba el gol en el minuto 36. Intentó rematar de cabeza un pase de Casemiro y Lucas Hernández, en su intento de despejar el balón, golpeó con fuerza la cara del capitán madridista, que quedó tendido en el césped. Tardó unos minutos en regresar al terreno de juego y acabó la primera mitad con unos algodones en la nariz que taponaban la hemorragia. Al llegar al vestuario y, tras ser revisado por los médicos, dejó su sitio a Nacho. Ramos quería jugar, pero se lo impidieron. Su cara llorosa delataba también el dolor de una grave lesión en los huesos de la nariz.

Los doctores del club blanco le trasladaron inmediatamente al centro médico de Valdebebas para hacerle una revisión más precisa. Lo que en principio parecía una rotura se transformó en una fractura del tabique nasal. Zidane fue informado de ello. «Me pegan un patadón, me destrozan la nariz y no pitan el penalti», comentaba el sevillano a los médicos en una explosión de impotencia. Hoy será sometido a pruebas médicas para concretar la situación de esa fractura del tabique y decidir si hay que operar o no. En ambos casos, Ramos espera reaparecer pronto. Hace una década sufrió una dolencia similar y se pronosticaron tres meses de baja. El andaluz volvió a las canchas muy pronto. Se colocó una protección en la nariz y compitió, a pesar del peligro que significaba para un central que utiliza el juego aéreo en múltiples acciones.

Hubo una segunda jugada polémica en el área del Atlético que tampoco se castigó como penalti, unas manos claras de Juanfran, que levantó un brazo ostensiblemente. A pesar del doble perjuicio, Zidane y sus futbolistas no se quejaron del arbitraje al final del partido. «No he visto las jugadas, pero no tengo nada que decir, el árbitro hizo su labro y ya está», argumentó el entrenador francés con una deportividad que debería ser ejemplo para otros muchos profesionales del fútbol. Solo Marcelo hizo mención a la acción de Juanfran, y porque se la recordó un periodista.

Fuera de la polémica, el mejor futbolista en el césped fue Isco. Hace dos años era suplente. Hoy es el líder del Real Madrid. El hombre que se ha arrogado las virtudes de Modric y Kroos para fundirlas todas juntas y dar pases de oro por los tres. Se llama Francisco Alarcón, nació en Arroyo de la Miel y dio una lección de fútbol en el Metropolitano que se quedó sin premio.

Es Zidane quien supo sacar provecho de un talento andaluz que durante años sobrevivió en la oscuridad, con meros Guadianas de brillantez, por jugar en posiciones retrasadas del área. El francés le movió de ubicación en el esquema del conjunto. Le dijo nada más llegar que contaba con él, le anticipó a James en las alineaciones y le situó como media punta, al borde del área enemiga, para explotar toda su genialidad con pases y regates en la hora de la verdad. El resultado de ese cambio de rol es que se ve al mejor Isco de su carrera. Fue tal el dominio del balón del andaluz en el Metropolitano que Juanfran le esperaba por su banda, no le entraba, porque le superaba siempre en el regate. Simeone se desgañitaba: «Juanfran, hay que entrarle». Isco fue el mejor, pero su fútbol no obtuvo el premio merecido del gol.

El capitán blanco fue cambiado en el descanso y el diagnóstico previo era claro: fractura de la nariz. Fue llevado desde el estadio rojiblanco al centro médico de Valdebebas para ser revisado por los doctores y la lesión, dolorosa, obligará a tomar medias a partir de hoy, tras las pruebas radiológicas que se realizarán al jugador. Falta por concretar si necesita operación. El defensa ya sufrió una dolencia similar hace once años y sorprendió a todos, pues se pronosticó que sería baja durante tres meses y el sevillano reapareció muy pronto al competir con una protección nasal. Esa valentía del central se repetirá en esta ocasión. A expensas de lo que decidan los doctores a tenor de las pruebas, el líder del plantel madridista intentará competir de nuevo cuanto antes con una careta protectora. Una decisión arrriesgada, pues es un defensa y el salto aéreo es constante en su posición. En principio no jugará en Chipre el martes frente al Apoel, en partido de Champions. Luego, ya veremos, pues con Ramos todo es posible.