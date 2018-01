La cámara sileciosa que puede volverte loco en 45 minutos La construyó Microsoft y cuentan que nadie ha aguantado más de una hora dentro

La cámara está ubicada en el Edificio 87 de la sede de Microsoft en Redmond (Estados Unidos) y es utilizada para probar los nuevos equipos de la compañía. En los humanos, sin embargo, es diferente. Cuentan que hasta la fecha nadie ha conseguido permanecer en ella más de una hora y que, quienes lo han intentado, se volvieron prácticamente locos.

Hablamos de la cámara anecoica, un lugar que es capaz de absorberla totalidad del sonido donde aparentemente no se escucha absolutamente nada. Esto se debe a que el límite de escucha del oído humano se encuentra en los cero decibelios. Eso no significa que por debajo el ruido no exista, simplemente que ningún hombre o mujer es capaz de captarlo.

La cámara que Microsoft creó hace años está recubierta con 6 capas de aislante que bloquean todo acceso de ruido exterior. Si un Jumbo despegara a unos metros de ella, dentro apenas se escucharía un susurro. Tanto es así que, en 2015, la compañía estableció en esta cámara un nuevo récord mundial de silencio que aparece en el Libro Guinness: -20.6 decibelios.

¿Qué ocurre cuando alguien se introduce en ella? De acuerdo con las pruebas realizadas por los Laboratorios Orfield, de Minnesota, el silencio total puede generar una tensión en el cerebro capaz de derivar en locura, ya que el oído lo busca en el mismo el cuerpo al no escuchar ninguna fuente de sonido exterior. Y lo que encuentra son los latidos del corazón o la misma respiración.

El proceso siguiente es la pérdida de control de la mente y desequilibrios. Los ensayos realizados demostraron que no se puede pasar más de 45 minutos dentro de una la cámara anecoica. Después de este tiempo comienzan a hacerse presentes los signos de demencia.