Madrid 04/12/2017 18:53h

Una lección de historia y un mensaje de igualdad es lo que ha conseguido el humorista, músico y editor, Christian Flores, con un vídeo que acumula miles de visitas en YouTube. Bajo el nombre «Velázquez yo soy guapa», el cuadro de «Las meninas» de Velázquez cobra vida a ritmo de trap para transmitir un mensaje de protesta.

Con este vídeo, Flores quiere denunciar ese modelo de sociedad machista y antiguo, que según él, aún no está del todo abolido: «Hace 400 años que vivió la Infanta Margarita y te das cuenta que no ha habido un avance muy grande en este tema», ha explicado. Lo que no cabe duda es que el vídeo que ha conseguido que la historia de la Infanta llegue a miles de jóvenes que quizá, si no es por una base pegadiza y unos diálogos hilarantes, no se hubieran acercado nunca a este cuadro fundamental de nuestra cultura.