El youtuber que atascó su cabeza en un microondas lleno de cemento Los bomberos se ven obligados a trabajar durante una hora para liberar al joven

YouTube es prácticamente un universo paralelo, un mundo inabarcable. Decenas de horas de vídeos se comparten cada minuto en esta célebre plataforma, con contenidos de todo tipo, para todos los públicos y para todos los gustos. Seguro que más de una vez te has dejado llevar y has terminado viendo algo extraño, inquietante o incomprensible. Las bromas están entre las opciones más populares, aunque no siempre salen bien. Bien lo saben los bomberos de West Midlands (Inglaterra), que han tenido que acudir al rescate de un youtuber imprudente.

El departamento no ha dudado en publicar en su blog un resumen de lo sucedido, tratando de concienciar a los jóvenes sobre lo que puede ocurrir por buscar la fama en internet arriesgando la integridad física. «Cinco de nuestros bomberos han tenido que trabajar durante una hora después de que un bromista atascase su cabeza en un horno microondas lleno de cemento», apuntan en la bitácora, donde expresan su malestar por el irresponsable comportamiento del protagonista de la gracia.

Se trata de Jimmy Swingler, un joven de 22 años que mantiene con sus amigos un canal de YouTube en el que presumen de compartir «cualquier cosa estúpida y divertida que nos apetezca hacer». Con esa motivación se le ocurrió introducir la cabeza en una bolsa para poder sumergirla en un microondas lleno de estuco, una pasta habitualmente empleada para enlucir paredes y techos. El objetivo final era la elaboración de un molde. El peligro era tan evidente como descomunal, a pesar de contar con un tubo para respirar desde el encierro.

En determinado momento Swingler comenzó a tener problemas para coger aire. Fue entonces cuando sus compañeros de fatigas iniciaron los intentos para quitarle el horno de la cabeza. Más de noventa minutos pasaron probando suerte antes de decidirse a telefonear al servicio de emergencias. Los bomberos se presentaron en el lugar y trabajaron a marchas forzadas durante una hora para liberar al youtuber, sin que sus amigos dejasen de filmar en ningún momento.

«Podría haberse ahogado o haberse hecho muchísimo daño. Tuvimos que hacer una videollamada para pedir consejo a algunos de nuestros compañeros especializados. Esta llamada podría habernos impedido ayudar a alguien necesitado por sufrir un accidente», ha explicado un responsable de los bomberos. No son pocos los que reclaman una multa para el bromista. Sin embargo, parece que podría librarse de ella porque, a pesar de haberse puesto voluntariamente en tan surrealista situación, su vida corrió peligro real y necesitaba ayuda urgente.