Cinco productos de belleza que no te pueden faltar este verano

Con la llegada del verano es muy importante protegerse del sol y no solo eso, también nos gusta vernos favorecidas durante estos meses de calor. Por eso te aconsejamos una serie de productos que hemos seleccionado para ti y que no pueden faltarte esta temporada para lucir radiante además de estar bien protegida del sol, ¡No te los pierdas!

La importancia del protector solar

Es cierto que no nos gusta estar pringándonos con el protector solar, pero es el producto más importante en verano, ya que evitaremos, no solo quemarnos, sino la aparición de manchas y arrugas indeseables. Para la cara puedes utilizar una crema antiarrugas, que al mismo tiempo te protege de los rayos solares y los filtros UVA y UVB. Además de aportar una hidratación duradera y prevenir el envejecimiento de la piel debido a la exposición solar.

Antienvejecimiento, color y confort son solo algunas de las características que trae para esta temporada Estée Lauder con su fórmula multi-acción que no solo nutre abundantemente, sino que suaviza y revitaliza la apariencia de la piel para que disfrutes del verano de la forma más sana.

El hidratante labial

Tras una jornada al sol, los labios se resecan y se ponen rojizos. Es cierto que no solemos llevar cuidado con esta parte de nuestra cara, pero está igual de expuesta al sol que el resto. Por eso, después de lavarnos la cara y antes de ponernos el pintalabios, es recomendable hidratarlos bien para evitar que se agrieten y se hagan heridas poco agradables.

Para esta temporada, marcan tendencia los productos con manteca de karité, tal como el acondicionador labial de Estée Lauder que además cuenta con vitamina C y E que reconforta, suaviza y le da a tus labios toda la protección necesaria al momento de exponerlos al sol.

Un buen exfoliante después de limpiar la cara

Luego de lavarnos la cara, uno de los tratamientos estrellas para abordar el envejecimiento y todos los signos de la edad es el exfoliante. Es una manera de tratar desde el interior de la piel todas las causas que llevan a arrugas o manchas ya que, con el proceso de exfoliar la piel, eliminamos todas las células muertas evitando así que la piel se la piel se marchite y luzca apagada y envejecida.

Productos como la crema Multivitamin Thermafoliant de Dermalogica, te ayudarán a conseguir un mejor resultado y refinar la textura de su piel gracias a su tecnología térmica que ayuda a eliminar las células muertas de la piel y estimular la renovación celular de forma natural.

El descubrimiento estrella: la mascarilla autobronceadora

No es secreto que a todos nos gusta lucir un moreno espectacular en verano, pero, también es cierto que la cara es una zona a la que no solo cuesta más trabajo broncear sino que hay que tratar con cuidado para evitar daños. Por eso, hoy en día existen en el mercado variedad de opciones como mascarillas autobronceadoras como la Sleep Mask Tan Face que actua de forma rápida y sin poner en riesgo la salud de tu piel. Es fácil de usar, y su secado rápido permite que la uses mientras duermes, cuando la piel está más receptiva y a la mañana siguiente notarás un color más intenso en el rostro. Además, es inholora e incolora, por lo que no te preocupes que no vas a manchar las sábanas.

Tónico facial

Hay variedad de rutinas de belleza diarias para el cuidado de nuestra piel, cada una dependiendo de las necesidades que se tengan, no obstante, es muy importante siempre mantener cuidados que son indispensables y que marcan la diferencia. Por ejemplo, si bien lavarla es un básico imprescindible, el uso de un tónico puede ayudarnos a mantener el buen estado de nuestra piel, además de limpiarla, suavizarla e hidratarla. Marcas como Vichy han marcado tendencia con productos especializados tal como la loción tonificadora Normaderm que ayuda a desobstruir y disminuir la aparición de los poros, a la vez que proporciona un tono mate a la piel.

Ahora que ya conoces estos productos, puedes conseguirlos