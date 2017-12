Descuentos ABC Cómo apostar en deportes Con la llegada de Internet, las apuestas deportivas se han hecho más sofisticadas y han aumentado los premios, permitiendo apuestas a nivel global, con entornos de diseños gráficos muy interesantes

Las apuestas deportivas no son algo nuevo. Desde hace muchos años se efectúan apuestas sobre el resultado de un encuentro de fútbol o sobre la posición que alcanzará un caballo en una carrera determinada. Los momentos previos al establecimiento del resultado van a ser muy emocionantes.

Con la llegada de Internet, las apuestas deportivas se han hecho más sofisticadas y han aumentado los premios, permitiendo apuestas a nivel global, con entornos de diseños gráficos muy interesantes. A continuación te explicamos todo lo que debes saber si decides adentrarte en el mundo de las apuestas deportivas.

Tus primeros pasos como apostador

Primero que nada, debes elegir el portal web, Marca Apuestas, donde realizar tus apuestas. Una vez decidido esto tendrás que registrarte dicho portal aportando tus datos personales, por una mera cuestión de seguridad. Una vez cumplimentada tu ficha de usuario ya puedes empezar a apostar.

En la mayoría de casos, el portal de apuestas concede al usuario nuevo un bono en forma de dinero en metálico para efectuar sus primeras apuestas. Al mismo tiempo deberás hacer un primer depósito de dinero en tu cuenta a través de los diversos medios que permita el portal, normalmente a través de transferencia bancaria, PayPal o tarjeta.

Tus primeras apuestas

Ya estás inscrito y dispones de saldo, así que dedícate a apostar, que de eso se trata. Consulta las distintas opciones que te ofrece el portal. Suele haber una amplia variedad de deportes a los que apostar: encuentros de fútbol de la liga española o ligas extranjeras, encuentros de baloncesto, carreras de caballos, partidos de tenis, de hockey, etc.

Normalmente puedes apostar por el equipo o participante que saldrá ganador, por el resultado del partido y otras opciones que varían en cada portal. La información es un factor clave a la hora de apostar. Infórmate bien sobre los detalles de cada encuentro antes de formalizar tu apuesta.

Consejos útiles

Una vez te has informado bien de todo lo que rodea al encuentro en el que has decidido apostar, destina una cantidad de tu saldo a formalizar tu apuesta. La cantidad la decides tú, claro, pero si eres novato conviene que no apuestes más del cincuenta por ciento de tu saldo en ese momento.

Desde luego, no vas a perder más dinero del que apuestes (eso faltaría). El premio que te puedes llevar, en caso de acertar con tu pronóstico, se obtendrá multiplicando la cantidad que apostaste por la cuota prevista para el encuentro que escogiste y que puedes consultar antes para ver qué partidos ofrecen mayores beneficios.

Cómo cobrar los premios

Si has ganado, ¡enhorabuena! El importe del premio irá a parar automáticamente a tu cuenta, donde en todo momento podrás consultar tu saldo identificándote con tu contraseña privada de usuario. En el momento en que decidas retirar tus ganancias puedes elegir entre distintos métodos, según la plataforma, similares a los de depósito.

Si quieres reducir tus pérdidas, los expertos aconsejan especializarse en un deporte concreto, en lugar de ir dando palos de ciego. También es aconsejable no efectuar una gran apuesta a un solo encuentro, sino repartir el presupuesto en pequeñas apuestas a varios encuentros. La diversificación reduce el riesgo.

Una excelente apuesta

