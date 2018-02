DESCUENTOS ABC Cuatro consejos para adiestrar a tu perro Para evitarte disgustos, e incluso, un problema legal lo mejor es que eduques a tu mascota desde el primer día

Para que tu querida mascota a la que tanto amas no dé problemas en casa o en la calle, lo que podría ocasionarte disgustos o incluso un problema legal, lo mejor es que la eduques de forma conveniente desde el primer día. A continuación te damos algunas pautas útiles.

Elige el momento

Antes que nada debes tener en cuenta que educar a tu perro no es una tarea complicada, siempre que se haga de forma correcta. Lo complicado es re-educarlo cuando ha aprendido malas costumbres. Aunque sobra decirlo, vas a tener que armarte de paciencia, ya que todo aprendizaje lleva tiempo. Empieza por elegir el momento adecuado para el adiestramiento.

De nada servirá empezar a darle órdenes nada más llegas a casa después de tu jornada laboral. Seguramente te obsequiará con su ritual de bienvenida y además estará esperando que lo lleves a dar un paseo, por lo que su concentración será mínima. Debéis estar relajados los dos, así que llévatelo a pasear, que juegue, que se desahogue y que haga sus necesidades antes de comenzar.

Elige el lugar

Para que tu peludo pueda concentrarse y te haga caso es preciso escoger un lugar donde no haya distracciones. Nada de televisión a todo volumen, música estridente, niños alborotando, otros perros que quieren socializar con él… Si puedes encontrar un momento del día en que no haya nadie en casa sería ideal. Vigila también que no haga excesivo frío o calor.

No prolongues tu sesión de entrenamiento más de media hora. Como máximo otra media hora después de haber descansado quince minutos, que los dedicarás a jugar con él para que se destense. Una hora al día es suficiente. El estrés y el adiestramiento no se llevan bien.

Claridad y constancia

Entrena a tu perro con firmeza, no con violencia. Debe aprender quién manda sin tener que sufrir castigos o humillaciones. Además de la paciencia antes recomendada deberás ser persistente y no abandonar aunque al principio te pueda frustrar la lentitud de su aprendizaje. Concédele tiempo y afecto, que un perro bien adiestrado bien los vale.

Para que el animal no se vuelva loco hay que darle órdenes claras y precisas, siempre las mismas para realizar acciones concretas. Acompaña tus órdenes con movimientos corporales o gestos que refuercen la orden. Sé coherente con lo que le pides. Si le prohíbes una cosa, no se la permitas al día siguiente. Por supuesto, todas las personas que residan en la casa deberán actuar de la misma forma al darle órdenes.

Premia sus avances

Organiza el aprendizaje de tu perro y enséñale paso a paso. Si le estás enseñando a sentarse, por ejemplo, no pases a otro ejercicio hasta que lo haya aprendido bien. Un exceso de órdenes distintas podría marearlo. Desde luego, todo esfuerzo merece su premio. Cuando tu perro ejecute la acción de la forma esperada asegúrate de que recibe su premio en forma de galleta o salchicha, además de una buena dosis de mimos y caricias efusivas.

La educación es para siempre

Para terminar, no olvides practicar con tu perro tres o cuatro veces a la semana hasta que obtengas resultados. Puedes empezar a entrenarlo desde que es un cachorro. A partir de los cuatro meses ya puede empezar a aprender cosas sencillas, como acudir cuando se le llama.

Así que ya sabes, con sólo dedicarle un tiempo a tu perro ahora tendrás una mascota educada para siempre y te evitarás muchas preocupaciones. Educarlo es amarlo.