Dos destinos perfectos para escaparte en Semana Santa

Las escapadas de Semana Santa son las mejores. El calor todavía no es agobiante como en el verano, las aglomeraciones son un poco más llevaderas y, sobre todo, siempre existe la posibilidad de conseguir el viaje que te apetece a un precio algo mejor que las posibilidades que vas a tener durante el verano.

Este año Semana Santa cae muy pronto, a finales de marzo; desde el 25 en algunas comunidades o desde el 28 en otras hasta el 1 o el 2 de abril. Unos días ideales para vivir la primavera en todo su esplendor y para disfrutar de un tiempo muy agradable y días más largos. Si te estás preguntando dónde ir en Semana Santa, te vamos a proponer dos destinos perfectos para disfrutar de unas vacaciones inolvidables.

Londres

La capital británica es, sin duda, una de las mejores escapadas Semana Santa 2018 por muchas razones. Durante las "Easter Holidays" la ciudad se llena de huevos, pollitos y conejos de chocolate de las más variadas formas y sabores, pero, además, si viajas con niños, en muchas plazas, parques, mercados y calles puedes participar en las "Egg hunt", una implacable búsqueda de los huevos de chocolate escondidos.

A las actividades propias de Semana Santa, Londres suma sus atractivos clásicos como la impactante Torre de Londres, el London Eye o Trafalgar Square con la National Gallery. Durante estos días hay que aprovechar también para visitar los Jardines Reales de Kew. A lo largo del año son un espectáculo, pero resplandecen aún más con la llegada de la primavera y las flores y tienen sus propios juegos y “Egg Hunts” durante la Semana Santa.

Oxford Street o Harrod's te estarán esperando en esta escapada urbana con sorprendentes propuestas si lo tuyo es el shopping y no hay que olvidar la Abadía de Westminster, el Palacio de Buckingham o la Catedral de San Pablo para conocer mejor los símbolos de la monarquía y la historia británica. Pero si os apetece disfrutar de lugares menos frecuentados pero llenos de magia, no hay que perderse rincones como el museo Johnn Soane, las ruinas de Saint Dunstan in the East, el pub de Sherlock Holmes o la posibilidad de tomar un café en el claustro o la cripta de una iglesia como en Saint Batholomew.

Mallorca

Las vacaciones de Semana Santa son el primer contacto con el inminente verano y es normal que apetezca playa. Destinos de sol y playa hay muchos, pero si estás pensando dónde ir en Semana Santa y te cuesta decidirte, no le des muchas vueltas porque en Mallorca vas a tener todo lo que buscas. Playas urbanas interminables con todos los servicios a pie de arena y calas escondidas en las que disfrutar del sol y el mar prácticamente en soledad y rodeado de naturaleza. Eso sí, no te pierdas la ocasión de bañarte en el Torrent de Pareis, una cala mítica de gran belleza, escenario de varias películas.

Más allá de las playas, Mallorca tiene mucho que ofrecer. En la propia ciudad con la catedral gótica y las pinturas de Miquel Barceló o el peculiar castillo de Bellver; o en toda la isla con la Sierra de Tramuntana y Valldemossa como visitas imprescindibles en las que seguir los pasos de Chopin; o las impresionantes Cuevas del Drach o el pueblo y el castillo de Capdepera.

