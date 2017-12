DESCUENTOS ABC Maquillaje para Nochevieja paso a paso Es sin duda una de las noches más importantes del año y por lo tanto toca ponerse de punta en blanco. Para que luzcas radiante esa noche te proponemos estos consejos para tu maquillaje para Nochevieja

La navidad ya está aquí y de su mano llegan los mil compromisos de estas fechas. Comidas o cenas navideñas con compañeros de trabajo o de la universidad, de amigos y familiares. Pero sin duda uno de los eventos más importantes es Nochevieja. Es sin duda una de las noches más importantes del año y por lo tanto toca ponerse de punta en blanco. Para que luzcas radiante esa noche te proponemos estos consejos para tu maquillaje para Nochevieja.

Primer paso, hidratación

Hay que empezar por el principio, la base de un buen maquillaje, y sobre todo de una buena piel es la hidratación. Antes de aplicar el maquillaje o los correctores debemos administrar una crema hidratante. Lo más importante será elegir una que se ajuste a nuestro tipo de piel y a los resultados que queremos obtener. Podremos optar por alguna de La Roche-Posay, ideales para pieles grasas o con tendencia acnéica, alguna de Vichy para piel normal o mixta y una de Clinique si nuestra meta es reducir las arrugas o marcas de la edad.

Maquillaje para Nochevieja

Normalmente cuando nos maquillamos para el día a día vamos con prisa y no nos tomamos el tiempo necesario para obtener un resultado perfecto, pero en estas ocasiones el objetivo es lograr un look especial. Es por ello que debemos empezar con un corrector de ojos, aportando luminosidad a los mismos y eliminando cualquier rastro de cansancio o imperfección, el corrector de Maybelline es ideal para esto. Una vez que hemos finalizado este paso, aplicaremos el maquillaje. A la hora de escoger el nuestro es importante que se amolde a nuestro tono y también a nuestro tipo de piel. Es esencial invertir en un buen maquillaje que nos dure todo el día y no nos seque o dañe la piel, esto lo conseguiremos con maquillajes como el de MAC, Estée Lauder o Clinique, con ellos obtendremos el maravillosos efecto deseado. Para terminar, podemos añadir polvo compacto o un poco de colorete.

Mirada de gata

Acto seguido les toca el turno a los ojos. Si en vez de maquillaje para Nochevieja asistiéramos a un evento al medio día, deberíamos optar por algo un poco más sencillo como perfilar el ojo con una línea fina y aplicar un poco de rímel a las pestañas. Ahora bien, el tema se pone interesante si a donde nos dirigimos es a la cena de Nochevieja. En este tipo de situaciones podemos excedernos un poco más con el maquillaje de ojos. Podemos perfilar una línea más gruesa y realzar el rabillo del ojo, siempre recordando que si queremos que nuestro ojo parezca más grande la línea tiene que ir por fuera del mismo, y no llegar hasta el lagrimal si decidimos perfilarlo también por debajo. Con esto no solo conseguiremos unos ojos llamativos y grandes sino que también los protegeremos del contacto con la pintura. Si queremos arriesgarnos, la mejor opción es un «smoking eyes» resaltándolos aún más aplicando un poco de sombra negra y plateada.

Labios perfectos

Hay quien prefiere un maquillaje «nude» para sus labios o utilizar un labial fucsia o de tonos marrones, pero ¿no es acaso el rojo uno de los colores de la Navidad? Lo que sí es seguro es que el rojo de labios es infalible para atraer todas las miradas y resaltar tu look.

