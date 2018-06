ASCO 2018 Miles de mujeres con cáncer de mama pueden decir adiós a la quimioterapia El uso de la medicina personalizada, basada en datos moleculares, en este tumor selecciona qué pacientes evitarán esta terapia y sus efectos tóxicos

R. Ibarra

@abc_salud CHICAGO Actualizado: 03/06/2018 17:31h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Buenas noticias para miles de mujeres diagnosticadas con un tipo de cáncer de mama. La mayoría de las mujeres con cáncer de mama en etapa inicial pueden renunciar a la quimioterapia, de forma segura. Estos datos proporcionan tranquilidad a los médicos y pacientes que pueden usar información genómica para tomar mejores decisiones de tratamiento en mujeres con cáncer de mama en etapa inicial. En términos prácticos, «significa que miles de mujeres serán capaz de evitar la quimioterapia, con todos sus efectos secundarios», señaló el experto de ASCO Harold Burstein.

«La mitad de todos los cánceres de mama son receptores hormonales positivos, HER2 negativos y axilares negativos. Nuestro estudio muestra que la quimioterapia se puede evitar en aproximadamente el 70 por ciento de estas mujeres», señaló el autor principal del estudio Joseph A. Sparano, del Albert Einstein Cancer Center de Nueva York. El estudio no encontró ninguna mejora en la supervivencia libre de la enfermedad cuando se agregó quimioterapia a la hormonoterapia . Los hallazgos tendrán un impacto inmediato en la clínica práctica, evitando a miles de mujeres los efectos secundarios de la quimioterapia.

Nuestro estudio muestra que la quimioterapia se puede evitar en aproximadamente el 70 por ciento de estas mujeres

Este estudio, TAILOR, es el más grande jamás realizado en cáncer de mama, y el primero de medicina de precisión, según los autores.

Este ensayo financiado con dinero público, desde 2006 ha recogido datos de más de 10,000 mujeres diagnosticadas con cáncer de mama precoz y siguió su progreso a través del tratamiento postoperatorio. Los últimos resultados han sido publicados en «The New England Journal of Medicine».

Los tumores se analizaron mediante una prueba llamada Oncotype, que examina la actividad de 21 genes para predecir el riesgo de recurrencia en 10 años. Estudios previos habían dejado en claro que las mujeres con puntuaciones más altas podrían evitar la quimioterapia y aquellas con altas deberían obtenerla. Ahora, se amplia el número de mujeres, señaló Javier Cortés, oncólogo del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, y las que tienen un riesgo intermedio, en principio, «no van a necesitar tratamiento con quimioterapia con porcentajes de curación muy parecidos». El estudio responde a una cuestión que desde hace años había estado en una ‘zona gris’. ¿Qué deberían recibir las mujeres situadas en el "rango intermedio"?

Adiós a la cirugía

Tampoco precisarán cirugía muchos pacientes con cáncer de riñón avanzado. Un ensayo clínico de fase III mostró que muchas personas con este tipo de cáncer pueden evitar la cirugía para extirpar el riñón (nefrectomía), sin comprometer su supervivencia. La supervivencia global para las personas que recibieron solo la terapia dirigida sunitinib fue de 18.4 meses, en comparación con 13.9 meses para los que recibieron cirugía seguida de sunitinib, el estándar actual de tratamiento.

«Hasta ahora, la nefrectomía se consideraba el tratamiento estándar para pacientes con cáncer de riñón que tiene enfermedad metastásica cuando se diagnostica el cáncer por primera vez. Estas casos representan aproximadamente el 20% de todos los cánceres de riñón en todo el mundo», dijo el autor principal del estudio, Arnaud Mejean, del Hôpital Européen Georges-Pompidou en París, Francia. «Nuestro estudio es el primero en cuestionar la necesidad de cirugía en la era de las terapias dirigidas y muestra claramente que la cirugía para ciertas personas con cáncer de riñón ya no debería ser el estándar de cuidado».

El estudio CARMENA llevará probablemente a un cambio en el tratamiento para las personas que son diagnosticadas con cáncer de riñón metastásico

Además de poner a los pacientes en riesgo de complicaciones, incluyendo pérdida de sangre, infección, embolia pulmonar y problemas cardiacos, la nefrectomía retrasa el tratamiento médico para las personas con cáncer de riñón avanzado durante semanas. En algunos casos, el cáncer empeora tan rápidamente durante este retraso que no hay tiempo para comenzar el tratamiento sistémico.

El ensayo de Carmena, que incluyó a 450 pacientes, «llevará probablemente a un cambio dramático en el tratamiento para las personas que son diagnosticadas con cáncer de riñón metastásico», señaló el experto.