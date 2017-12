PUBLIRREPORTAJE El golf puede cambiar la vida Es cardiosaludable, es un deporte que se puede hacer al aire libre y permite dos tipos de ejercicios: aeróbico, que gasta calorías, y anaeróbico, que hace ejercicio muscular

PUBLIRREPORTAJE

Los beneficios del golf para la salud están fuera de toda duda. Además de los estudios científicos que lo avalan, como el último trabajo de la uni-versidad de Edimburgo, cada vez son más los médicos que lo practican y que al final se convierten en sus mejores prescriptores. Es el caso del doctor José Antonio Páramo, jefe de hematología del Hospital de Navarra, que es un convencido de la importancia de realizar esta actividad. «Yo creo que el golf tiene una cosa muy importante y es que es cardiosaludable. Es un deporte que se puede hacer al aire libre y que permite dos tipos de ejercicios: aeróbico, que gasta calorías, y anaeróbico, que hace ejercicio muscular. Tiene una duración aproximada de entre siete y diez kilómetros y la ventaja es que se realiza a temperatura ambiente y fomenta todos los aspectos de la salud cardio-vascular. También previene la obesidad, ayuda a reducir el peso, la hipertensión arterial, el consumo de glucosa y, por tanto, la diabetes. Y también puede prevenir el colesterol».

El facultativo navarro también incide ante un asunto más intangible, como es «el aspecto psico-emocional. El golf previene el ansiedad y te puede ayudar a prevenir la depresión. Al estar en contacto con la naturaleza y hablar con tus compañeros y amigos, eso facilita mucho el contacto y fomenta el estar a gusto. Además, es un deporte que puedes practicar desde los cinco años de edad hasta que tú quieras, por lo que es adecuado para todas las personas».

Bajo riesgo de lesión

«La práctica del deporte del golf provoca diez veces menos lesiones que la de otros deportes tradicionales, como por ejemplo el tenis -indica el doctor Páramo-. Es un deporte sumamente recomendable que a mí me ha cambiado la vida, en el sentido de que me ha proporcionado un bienestar físico y psicológico que antes no tenía».

