La sevillana de «Capitán Adobo», el vídeo viral que sonará (y mucho) en la Feria de Abril

Con motivo de la llegada de la Feria de Abril de Sevilla 2018, «Capitán Adobo», uno de los personajes más populares entre los sevillanos en redes sociales, ha lanzado junto a Grupo R que R una sevillana en la que se plantea situaciones típicas que confluyen dentro del Real de la Feria.

El mundo de las redes sociales ha dado una segunda vida tanto a las sevillanas como al humor costumbrista. La idiosincrasia sevillana es tendencia enInstagram, Facebook y Twitter gracias a personajes como «Rancio» o «Capitán Adobo», los cuales hacen humor a costa de las excentricidades características de la tierra. Y es que si algo gusta a los sevillanos es verse reflejados en situaciones comunes que sólo la ciudad hispalense puede ofrecer, y en eso, esta cuenta con olor a Blanco Cerrillo es infalible.

«Todo surge cuando el Grupo R que R decide llamarme para escribir una sevillana con mi «estilo rancio». Nos conocíamos ligeramente del carnaval y yo sabía que era gente muy buena, por lo que no dudé en aceptar», nos cuenta Rafael Flores, autor de la letra de esta sevillana y creador de la cuenta del «Capitán Adobo», junto a su compañero Enrique Gago.

El resultado final de las sevillanas fue tan satisfactorio que decidieron lanzar un videoclip, en el que, además del Grupo R que R y Capitán Adobo, participan Víctor Palacios en los sketches y Pati Plaza a la cámara.

Lo cierto es que este vídeo ha conseguido superar las 115 mil reproducciones en Facebook en menos de una semana, y todo apunta a que será canturreada en más de una ocasión durante esta semana de fiesta. De hecho, nos cuenta Rafael, rápidamente se ha hecho viral y «muchos seguidores nos han pedido la pista en mp3 para ponerla en sus casetas». «Por lo que, además de las muchas casetas en las que cantará el grupo, sí, sonará en la Feria», nos afirma orgulloso.

En referencia al éxito de esta sevillana, Capitán Adobo nos asegura que la clave es que los sevillanos tienen una de las mayores virtudes que una ciudad puede tener, y es que «sabemos reírnos de nosotros mismos».

Así, esta sevillana nos plantea desde la peregrinación que muchos hacen para llegar a la portada, pasando por la cercanía de fechas entre la celebración de la Semana Santa y la Feria, hasta los precios de las casetas y atracciones del Real. No tiene desperdicio.

Rafael Flores, uno de los autores de @capitanadobo - ABC

La Feria según Capitán Adobo

¿El Capitán Adobo tiene caseta o va buscando al «compadre» de turno?

En la Feria hay que ser de todo un poco. Algunas veces me toca a mí ser el compadre de turno y otras tirar de Whatsapp. En cualquier caso, me gusta rodearme de los míos, sin olvidar que la Feria es un gran centro de reunión para encontrarte con toda esa gente que aprecias que no sueles ver a diario.

Y si algún seguidor me invita a jamón, pues tampoco voy a decir que no, ¿eh?

¿Manzanilla o rebujito?

Rebujito.

¿Se nos ha ido la mano con el «postureo» de las fiestas de la primavera a los sevillanos?

Se han intentado agrupar todas en un solo concepto por el mero hecho de cercanía de fechas, pero unas no tienen nada que ver con las otras. Si es un reclamo para el turismo, bienvenido sea, pero cada sevillano tiene su fiesta favorita y sabe cuál es la que vive con más o menos pasión.

Eso sí, yo me apunto a todas.

Siempre se acusa a la Feria de Abril de ombliguista ¿tenemos una Feria sólo para sevillanos como dice vuestra sevillana?

La Feria es la Feria. Tiene muchas virtudes, como ese toque auténtico del que hemos hablado, y también muchos defectos. Por supuesto que debe ser para todo el mundo y, soy de los que dicen que eso de que alguien de fuera viene y no puede entrar en ninguna caseta es un mito. Y en cuanto a la privacidad de algunas, conozco a mucha gente de Madrid con caseta y a mucha gente de Sevilla sin ella, así que no lo veo como un problema de endogamia.

Si tuviera que mejorar algo es que los algodones de azúcar ya no son tan grandes como antes. Llevaría el caso al Tribunal Europeo.

¿Te consideras un «influencer» del rancismo sevillano? ¿Por qué gusta tanto en Sevilla apelar a lo rancio?

La palabra «influencer» es muy relativa. En nuestra cuenta sabemos que el personaje de Capitán Adobo y su contenido tiene mucho tirón, y como otros tantos compañeros, somos uno de los perfiles referencia de Sevilla. En el apartado de humor rancio hay un número 1, que es @rancio, todos los demás somos aprendices suyos. Algunos tendremos más o menos repercusión que él en estos momentos, pero sin duda es el «Hermano Mayor» del humor rancio en las redes.

A partir de esto, al sevillano le encanta la ironía que esconde la autenticidad de la ciudad y, por supuesto, estamos muy orgullosos de ser, para bien o para mal, unos rancios.