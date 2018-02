Activan el protocolo por un posible caso de meningitis en un colegio de Sevilla Sanidad descarta que haya podido haber contagios en el centro educativo, aunque, por precaución, se ha procedido a activar el protocolo

La delegación de Salud de la Junta de Andalucía en Sevilla ha activado el protocolo de control de meningitis tras detectarse un posible caso en un niño de tres años alumno del CEIP Sor Ángela de la Cruz, ubicado en el barrio de San Julián del distrito Casco Antiguo de la capital hispalense.

Según fuentes consultadas por ABC de Sevilla, el niño, que se encuentra en planta y estable en el hospital Macarena, ha sido sometido a distintos análisis ante la sospecha de sufrir la enfermedad, «y se ha procedido, según protocolos de Salud Pública para estos casos, con quimioprofilaxis a personas de su entorno».

Las mismas fuentes han indicado que el menor no iba a clase desde el día 9 de febrero, «por lo que inicialmente se descarta que haya podido haber contagios en su centro educativo», aunque, por precaución, se ha procedido a activar el protocolo habitual en estos casos.

Malestar generalizado

Según han desvelado madres y padres de la misma clase del menor ingresado, el centro los reunió ayer para comunicarles el posible caso de meningitis y como medida de prevención les suministraron antibióticos para los próximos dos días. Además, les comunicaron las medidas a seguir si sus hijos tenían síntomas.

Del mismo modo, otro grupo de madres y padres del centro, que no fueron informados porque sus hijos no estaban en contacto directo con el menor, han manifestado su malestar al colegio por no informarles de lo sucedido y haberse enterado por la prensa.

Desde el centro educativo le han trasladado este martes, y una vez publicado en los medios la noticia, una nota informativa en la que explican lo sucedido:

«El Servicio Andaluz de Salud nos comunicó ayer, a las 13:30 horas que, ante la aparición de un caso sospecha de Enfermedad Meningocócica en un alumno de 3 años del Centro, era necesario levantar un protocolo de actuación. A partir de ese momento comenzamos a llamar a las familias para que acudieran al colegio donde iban a ser informados por parte de los profesionales sanitarios que administraron la medicación al alumnado de 3 años y al personal del colegio que estuvo en contacto con el alumno afectado. También respondieron a todas las preguntas y resolvieron las dudas de las familias.

El alumno enfermo va mejorando y, desde el Servicio Andaluz de Salud, nos piden que os transmitamos calma y tranquilidad.

El Equipo Directivo».