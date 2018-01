SEVILLA El Alcázar de Sevilla acepta reducir la venta on line de entradas para evitar colas Los guías habían realizado esa propuesta porque hay muchos turistas que no pueden comprar con antelación

La directora del Real Alcázar, Isabel Rodríguez, ha aceptado llevar a cabo una de las propuestas de las asociaciones de guías turísticos de Sevilla para reducir las colas en el monumento, según fuentes consultadas por ABC. En temporada alta, el Real Alcázar reducirá la venta on line, que actualmente es de 600 entradas las hora, mientras que en taquilla se venden 150 por hora, ya que el aforo del monumento es de 750 en ese período de tiempo.

Rodríguez citó a los guías este martes después de que Isabel Puerto, presidenta de la Asociación de Guías Turísticos Oficiales de Sevilla, denunciara que se vendían demasiadas entradas por internet, provocando interminables colas de personas esperando a comprar en taquilla su entrada. Los guías aseguran que hay grupos de cruceristas que no pueden reservar on line las entradas, ya que hasta la noche anterior no saben cuántos acudirán a la visita. Por ello, el sector solicitó a la directora que se redujera a 300 entradas por hora la venta on line en temporada alta y en la franja horaria más conflictiva: de 9,30 a 11,30 horas.

Ahora, la directora acepta la propuesta de reducir la venta on line de entradas en temporada alta, aunque ha anunciado que estudiará en qué proporción lo hará. En este sentido, el Alcázar está a la espera del informe de flujo de visitantes que ha encargado, no sólo para gestionar las colas, sino también para el informe de seguridad que elabora sobre el edificio.

Los guías creen mejorable también el funcionamiento de la página web del Alcázar, ya que -aseguran- se queda «colgada» en numerosas ocasiones, impidiendo que se lleve a cabo la venta on line de entradas. Asimismo, creen necesario que se abran más taquillas, ya que en ocasiones sólo funciona una de las tres que existen.

El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado que «estamos siempre abiertos a propuestas de mejora de los guías, pero también siempre teniendo en cuenta la prioridad de la seguridad de acuerdo con las recomendaciones del Cecop». En estos momentos la entrada al Alcázar se realiza por la puerta del León, donde -dice el Gobierno municipal- hay dos colas de visitantes, una de pago en efectivo y otra de quienes han hecho la reserva por internet. Actualmente hay dos escáneres fijos y dos arcos de seguridad. Sin embargo, los guías aseguran que hay una tercera cola, la de los grupos sin reserva on line, «por lo que dos escáneres son insuficientes» y proponen instalar un tercero para reducir las colas. Empero, el Alcázar insiste en que actualmente no hay espacio para ese aparato en la Puerta del León.