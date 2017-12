El Alcázar vendió entradas para el día de Navidad aunque estaba cerrado Los turistas pagaron 10,5 euros por cada entrada y fueron citados a las 10 horas del día 25 de diciembre

M. J. PEREIRA

El sistema de venta on line del Real Alcázar de Sevilla está siendo un quebradero de cabeza para su directora, Isabel Rodríguez. La página web no sólo falla a menudo, sino que también llega a vender entradas para el 25 de diciembre, uno de los cuatro días del año que este monumento declarado Patrimonio de la Humanidad permanece cerrado. De hecho, el Alcázar permanece cerrado el 1 y 6 de enero, el 25 de diciembre y el Viernes Santo.

El pasado día 25 de diciembre, varios turistas se quedaron atónitos cuando fueron al Alcázar de Sevilla y encontraron sus puertas cerradas a pesar de que habían comprado entradas para entrar en el monumento a partir de las 10 horas. De hecho, en el documento de pago que tenían esos turistas constaba que habían abonado 10,5 euros por entrada (incluido el euro extra de la venta on line). ABC ha preguntado al Ayuntamiento la razón de lo sucedido, si que por el momento haya facilitado respuesta alguna.

El Ayuntamiento asegura que «en la plataforma de venta de entradas on line del Real Alcázar se registraron para el día 25 de diciembre once operaciones, la inmensa mayoría para las reservas gratuitas de las tardes de los lunes y el 25 cayó en lunes». Tras percatarse del fallo, «la empresa que gestiona la plataforma localizó a casi todos los compradores y también a quienes realizaron las reservas gratuitas, a quienes se les informó y se cambió el día de la visita, y no ha habido ninguna reclamación. Tan sólo hubo dos compradores no localizados, que procedían de Corea del Sur, a quienes se les devolverá el dinero», ha asegurado el Gobierno municipal.

Entrada al Alcázar vendida para el festivo 25 de diciembre -ABC

El Patronato del Real Alcázar de Sevilla decidió subir en 2011 un euro el precio de sus entradas con el fin de incluir en la visita el acceso al Antiquarium, la cripta arqueológica que hay bajo Metropol Parasol, en la Plaza de la Encarnación. Eso provocó el encarecimiento de la entrada, a la que hay que sumar otro euro más si la adquisición se hace on line. En total, 10,5 euros es lo que paga un cliente que compra su entrada del Alcázar a través de la página web.

A partir del 1 de enero de 2018, el Gobierno de Juan Espadas ha decidido incrementar el precio de la entrada en dos euros para restaurar otros monumentos de la ciudad y ello a pesar de que el Alcázar tiene en cuentas bancarias 15 millones de euros procedentes de los superavits de los últimos años. La entrada saldrá, por tanto, por 12,5 euros a partir del próximo lunes.

El sistema de venta on line ha sido también criticado por las asociaciones de guías, que no entienden cómo a estas alturas no se pueden comprar entradas para entrar en el monumento a partir del 1 de enero de 2018. Los guías, intermediarios entre las agencias de viajes y los turistas, están temerosos de que no puedan atender la demanda de clientes que ya tienen concertada la visita a Sevillla para la primera quincena de enero.