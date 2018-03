La avenida San Francisco Javier contará con un paseo arbolado con la ampliación del Metrocentro de Sevilla Luis de Morales también dispondrá de hileras de árboles en los laterales del tranvía



Las avenidas de San Francisco Javier y Luis de Morales, en Nervión, mejorarán su paisaje urbano con la ampliación del Metrocentro hasta San Bernardo. En concreto, se plantarán 160 árboles másde los que hay actualmenteen las aceras laterales del Metrocentro, que circulará por el centro de la calzada con una velocidad comercial de 21 km/h.

El delegado de Seguridad, Movilidad y Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera, junto al catedrático del Departamento de Biología Vegetal y Ecología de la Universidad de Sevilla, Enrique Figueroa, y al representante del grupo Ayesa, Carlos López-Palanco, han presentado este lunes las líneas generales del estudio que recoge inicialmente el Plan Especial para la ampliación del Metrocentro y que formará parte del proyecto constructivo,con el objetivo de que en todo el trazado se genere un espacio con los parámetros de ciudad saludable y sostenible.

Así, se incorporan distintas medidas para que, además de la reducción de 2.392 toneladas de emisiones de CO2 al año que permitirá la ampliación del Metrocentro, se generen acerados más transitables y amables, más zonas de sombra, mejor sensación de confort térmico y garantías de incremento de la avifauna y del secuestro de dióxido de carbono que genera el arbolado en las avenida de San Francisco Javier y en Luis de Morales.

Cabrera ha explicado que la ampliación del Metrocentro hasta Santa Justa se enmarca en una doble estrategia. Por un lado, una apuesta por la intermodalidad, con la conexión hacia una estación con más de 8 millones de viajeros al año y con un nuevo sistema de transporte que pueda duplicar los 4 millones de usuarios actuales del Metrocentro. Por otro lado, con el desarrollo de un modelo de ciudad verde, más sostenible y habitable.

Por este motivo, Ayesa (empresa adjudicataria de la redacción del Plan Especial y del proyecto constructivo) y el Departamento de Biología Vegetal y Ecología de la Universidad de Sevilla, en un trabajo coordinado por el catedrático Enrique Figueroa, han realizado un estudio de todas las calles afectadas por el proyecto para determinar la mejor alternativa ecológica y ambiental, un análisis con indicadores de calidad ambiental y confort urbano como el realizado en la avenida del Greco, un informe sobre las aves, el paisaje, las sombras o el calor, un estudio actual sobre la evolución del CO2 y una evaluación de la huella de carbono.

El estudio determina en primer lugar la importancia de generar paseos con sombra y arbolado por las zonas por las que discurren los acerados y carriles bici, en lugar de en la mediana central, cuyos árboles están actualmente alejados de la población. El traslado de la masa arbórea incrementará la sombra sobre los peatones, reducirá la temperatura, incrementará la humedad, y reducirá las radiaciones solares.

Para ello, se ha realizado un diseño de las vías afectadas por el tránsito del Metrocentro hasta Santa Justa en el que se establece que la plataforma central será de césped natural (tal y como ocurre hasta San Bernardo) y que los árboles que sea posible serán trasplantados de la mediana a las aceras laterales.

Aquéllos que no puedan ser reubicados en estas mismas calles pasarán a parques o a otras zonas de la ciudad de acuerdo con los trabajos y estudios que realice el servicio de Parques y Jardines en coordinación con la Universidad de Sevilla.

«No hay tala de arbolado»

El concejal de Seguridad, Movilidad y Fiestas Mayores has egurado que «en el proyecto no hay tala de arbolado». Según precisó, «en las calles por las que discurre el Metrocentro habrá más arbolado del que hay en estos momentos, con un mayor impacto sobre el ciudadano y garantizamos, además, el trasplante a otras zonas de la ciudad de aquellos ejemplares que no puedan ser reubicados en las mismas calles. En estos casos, serán sustituidos por otros».

En este sentido, tal y como ha destacado Enrique Figueroa, se está realizando ya un estudio de las especies más adecuadas para las nuevas plantaciones que se realicen en los tramos afectados del recorrido garantizando un mejor comportamiento así como que se consiga mejor efecto sobre la avifauna, llegando incluso a incrementar el número de especies que habitan en el arbolado de la zona.

El plan especial para la ampliación del Metrocentro hasta Santa Justa fue aprobado el pasado viernes por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla, e inicia ahora su fase de alegaciones previa a la aprobación provisional. El trazado se ha escogido con el objetivo de alcanzar la máxima velocidad comercial y conseguir un alcance de más de 8 millones de usuarios al año.

El trazado por la mediana permitirá no afectar a los movimientos de entradas y salidas de las calles, no perjudicar la circulación de vehículos, que los giros a la izquierda se realicen en las intersecciones semaforizadas, mantener las plazas de aparcamientos casi en su totalidad y reducir la posibilidad de afecciones por ruido o vibraciones en las viviendas del entorno.