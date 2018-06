TRIBUNALES El Ayuntamiento de Sevilla alega que no puede actuar con los taxistas investigados hasta que haya sentencia Cabrera niega «amistad» con los responsables de la asociación señalada y asegura que persigue las irregularidades

E. Barba

El Ayuntamiento de Sevilla ha asegurado este lunes que está vigilando y persiguiendo «como nunca se ha hecho» a los taxistas que no cumplen la ordenanza. «Hay una vigilancia y persecución policial a los que se saltan las normas ordenada por mí, sí, y eso es algo que nunca antes se había hecho», ha subrayado el delegado de Movilidad y Seguridad, el socialista Juan Carlos Cabrera. El concejal ha indicado que en este mandato se están tomando medidas contra las irregularidades en el sector del taxi que «jamás se habían puesto en marcha, como la activación de una unidad especial que controla a los taxis de la ciudad y un dispositivo especial en el aeropuerto. Nunca antes se han puesto tantas sanciones ni se han abierto tantos expedientes a los taxistas y a los coches alquilados con conductor, los VTC. Nunca. Porque el Ayuntamiento tiene muy claro su papel, que es velar por que se cumpla la ordenanza».

De esta forma, Cabrera ha salido al paso de las críticas e incluso acusaciones que se dejan ver en los informes que ha elaborado la Policía Nacional con respecto a las irregularidades cometidas por un grupo de taxistas, los de al asociación Solidaridad Hispalense del Taxi, que controla la parada del aeropuerto de San Pablo. En los informes de la Brigada de Información se señala la pasividad municipal y culpa al delegado de cierta connnivencia con la asociación señalada y que está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción 8 de Sevilla como banda criminal y prácticas mafiosas como amenazas y coacciones a otros taxistas o a los competidores de los VTC, además de vigilancia a agentes de la Policía Local.

Esperar a la Justicia

Ante todo ello, el edil ha resaltado que está actuando «como tiene que actuar un responsable municipal, que es haciendo velar la ordenanza, porque más allá no se puede ir. Eso sería competencia de la Policía Nacional y de los juzgados. Lo que hace el Ayuntamiento es perseguir que se cumplan las normativas municipales y, si se detecta una irregularidad, ponerla en conocimiento del Instituto del Taxi para que desde este se abra expediente. Pero hasta que no hubiera una sentencia firme no se puede hacer nada, sería irresponsable actuar sin pronunciamiento de la Justicia».

Cabrera ha mostrado su «total respeto» por la investigación, manifestando que no le corresponde «verter consideraciones o elucubraciones, como consta en los informes de la Policía», sino «velar siempre por el cumplimiento administrativo de las ordenanzas» municipales que regulan el sector local del taxi.

El edil, además, ha reconocido que como concejal ofició la ceremonia civil de la boda del presidente de la asociación investigada por los juzgados, pero ha defendido que su «responsabilidad no es de amistad, sino de hacer cumplir las ordenanzas». «Jamás he dado órdenes a la Policía Local para que no actuase ante una infracción o a un funcionario para que no se tramitase un expediente», ha dicho. El concejal ha insistido en que en el último paro técnico celebrado por el sector hispalense del taxi se criticaba «significativamente» una supuesta «persecución de la Policía Local» a esta actividad, agregando que el propio Filgueras se ha «quejado» de que dicha «persecución policial» estaba «ordenada» por él como concejal.