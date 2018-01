Carnaval de Cádiz El Bizcocho y su chirigota «No te quemes todavía»: «No vamos a intentar igualar a «No te vayas todavía» El grupo de San José de la Rinconada, que hizo historia el año pasado al meterse en la Final del Carnaval de Cádiz, debuta esta noche en el COAC 2018

La chirigota del Bizcocho vuelve este miércoles al Carnaval de Cádiz. El grupo de San José de la Rinconada regresa esta noche al escenario del Gran Teatro Falla, a las mismas tablas a las que ahora hace un año tuvo el atrevimiento de llevar a un muerto. Con Manué y su «No te vayas todavía», los chirigoteros de Antonio Álvarez, el Bizcocho, alejaron el cenizo y lograron interpretar un funeral desternillante. Ya lo saben. Su humor negro, la frescura de su repertorio y la emoción de alguna de sus letras, les llevó a la gran final del Concurso de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz (COAC) y les aupó hasta el tercer puesto de la modalidad.

Pero el premio de «No te vayas todavía» han sido los 11 meses que median desde que acabó el certamen gaditano hasta hoy, cuando presenten «No te quemes todavía».

ABC de Sevilla se ha colado en uno de los últimos ensayos de la chirigota sevillana, donde la seriedad que impone el inminente debut en el Concurso de 2018 se mezcla con las risas y el ambiente relajado que se disfrutan cuando uno se siente en familia.

Lo llevan siendo durante años, pero el 2017 ha sido excepcional: «Hemos sentido sensaciones nuevas, como las de tener seguidores. Ha sido un año impresionante hasta último momento», cuenta el Bizcocho, que hace apenas 10 días encarnó al Rey Baltasar en la Cabalgata de Reyes Magos de La Rinconada para repartir ilusión con el resto de su chirigota. Una muestra de cariño de las muchas que han recibido a lo largo de este tiempo y por las que algunos miembros de la agrupación, cuentan, han correspondido con un tatuajes sobre sus cuerpos. «Fue una cosa –por la chirigota- que se hizo sin pretensión, así que fue más grande todavía el impacto, asegura el autor.

A la espera de comprobar el resultado de «No te quemes todavía» este miércoles en la fase preliminar del Concurso, Antonio Álvarez adelanta que la esencia de la chirigota es la misma que la que tan buenos resultados cosechó en 2017. El espíritu carnavalero pero, sobre todo, el de todos sus integrantes. El otro premio del que presume el Bizcocho en esta entrevista: De este tiempo me quedo con el grupo. No hubiera sido raro que con la convivencia hubiera habido roces, que se adquirieran ciertos vicios o que simplemente se cambiara la mentalidad. Y qué va, hasta última hora, hemos ido cobrando a los sitios, sí, pero nuestro regalo era poder estar juntos. Si no hubieran salido contratos, nos hubiéramos quedado aquí cantando y pasándolo bien igual», destaca Álvarez.

El gran acierto de la chirigota de Manué fue su continua evolución, el ir añadiendo letras conforme pasaba de fase. «El tipo del año pasado permitía interpretarlo a tiempo real y este año no sabemos si se van a dar las mismas posibilidades», argumenta el autor que, insiste, «No te quemes todavía puede parecer una continuación pero no lo es».

El Bizcocho reconoce, con lo que de momento se ha visto en el COAC, que hay competencia. Especialmente con la ‘resurrección’ de la mejor versión del Sheriff y la vuelta de la chirigota sevillana de José Antonio Alvarado, «Los crazy de los 40». Pero los de La Rinconada no miran demasiado a los rivales y tampoco piensan que se estén midiendo contra ellos mismos y con el éxito del año pasado. «No vamos a intentar igualarlo, solo queremos seguir haciendo algo distinto, en presencia, y aprovechar las oportunidades que te da el Carnaval para hablar de un tema u otro». Para la música vuelven a contar con la autoría de Manolo Santander Grosso.

Tan expectantes con su reaparición como sus millones de seguidores, «No te quemes todavía» avisa: «Puede pasar cualquier cosa».